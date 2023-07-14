新興市場股票基金流入量超過已開發市場

新興市場股票基金在吸引資金流入方面，3 年來首度超過競對手發達市場，凸顯了相對更有利的成長前景以及許多待開發市場更快降息的預期。

Refinitiv Lipper 數據顯示，今年上半年流入新興市場 (EM) 股票基金的資金達到 305.5 億美元，而發達市場股票基金的資金為流出 886.5 億美元。

國際金融研究所 (IIF) 周四 (13 日) 的數據還顯示，6 月外資向新興市場投資組合淨注入驚人的 220 億美元，創下 1 月以來最高流入量。

分析師表示，新興市場在收緊貨幣政策方面領先於發達市場，並且現在開始受惠於通膨下降、借貸成本降低和經濟成長改善。

例如，由於大幅升息 1175 個基點，巴西通膨率已降至近 3 年來最低水平。經濟學家預計巴西央行將很快降息，而政府則預計經濟成長會更好。

匈牙利央行 5 月降息，開啟歐洲寬鬆政策周期。

另一方面，Fed 和歐洲央行 (ECB) 均表示可能進一步升息以對抗通膨。

Refinitiv 數據顯示，今年新興市場企業收入預計成長 6.8%，而美國企業收入下降 3.4%，歐洲發達國家企業收入微幅成長 0.02%。

與 MSCI 全球指數 16% 的漲幅相比，MSCI 新興市場指數今年相對溫和地上漲 6.7%。新興市場股票的表現不佳意味著估值更高；MSCI 新興市場指數的 12 個月本益比為 12.08，較 MSCI 全球指數的 17.03 享有大幅折扣。

Global X 資深投資組合經理人多爾森 (Malcolm Dorson) 表示，「由於相對於發達市場的估值利差處於 10 年來的高點，而且全球配置仍然大幅減碼該領域，新興市場受益於健康的穩定獲利率。」

然而，分析師坦憂中國經濟放緩可能影響新興市場股市。

今年 3 月上任的中國國務院總理李強承諾將推出刺激需求、活躍市場的政策措施，但具體措施卻遲未公佈，投資人也越來越不耐煩。

Shelton Emerging Markets Fund 投資長兼投資組合經理人伊祖爾 (Derek Izuel) 表示：「新興市場的最大問題是中國。中國的整體基本面看來很差。人口結構是世上最糟的；房地產行業槓桿率過高阻礙了成長。」