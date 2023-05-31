調查：全球央行將持續買入黃金 尤其新興市場

根據世界黃金協會 (WGC) 的一項調查，全球絕大多數中央銀行現在認為，黃金成為更重要的儲備資產，這表明去美元化趨勢將在未來幾年繼續下去。

調查顯示，62% 的央行預計，未來 5 年黃金在總儲備中的占比將提高，這一比例高於去年調查時的 46%。同時，調查發現，半數受訪者預計 5 年後美元占外匯儲備的比重，將達到 40%-50%。

WGC 於 2 月 7 日至 4 月 7 日進行本次調查，在參與調查的 59 家央行中，有 24% 的央行希望在 2023 年剩餘時間增加黃金儲備。

新興市場央行更熱衷增持，其中有 71% 的受訪者預計今年黃金總持有量將增加，而去年這一比例為 61%。

WGC 主管 Shaokai Fan 表示，長期以來，黃金一直被用作保值工具和對沖經濟衝突的工具，並且仍對央行具有吸引力。他指出，對於美元、以及黃金的作用，央行的看法已發生重大轉變。在去年大舉購入黃金之後，央行現在依然在買入。

去年，由於美國聯準會等主要央行利率上升、烏克蘭戰爭引發的地緣政治動盪，以及通貨膨脹率上升，各國央行購買了創紀錄的 1136 公噸黃金。

這一趨勢今年仍在繼續，第一季央行黃金購買量比去年同期猛增 176%。隨著矽谷銀行倒閉，對美國銀行業的擔憂被認為是增加黃金持有量的原因。

然而，持有黃金的首要原因是利率擔憂，97% 的受訪者在調查中提到了這一點。 對通貨膨脹的擔憂，以及對當前或未來疫情的擔憂也被高度提及。

新興市場和已開發經濟體央行在許多方面存在分歧，包括美元在全球儲備中的地位。

WGC 表示，超過半數的已開發經濟體受訪者認為，美元在全球儲備中的份額從現在起 5 年內將保持不變，而新興市場和發展中經濟體的受訪者中只有 20% 持這種看法。