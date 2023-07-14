L'uxpresso與台南晶英酒店攜手 帶來最高質感的旅遊享受

一直致力於將品味講究融入生活的 L"uxpresso 精品咖啡，今夏更將這份精神帶進旅行，攜手台南晶英酒店，為消費者帶來一場無與倫比的台南之旅。從 7 月 17 日至 8 月 8 日期間，到 7-11 購買 L"uxpresso 精品咖啡，即有機會享受台南晶英酒店貴賓樓層的頂級住宿，為您的夏日之旅添上前所未有的奢華與品味。

對於 L"uxpresso 來說，咖啡不僅是一種飲品，而是一種生活態度和品味的象徵，更是講究的具象化呈現。比照咖啡廳義式咖啡機的講究機規格，採用了獨步業界的 9Bar 高壓萃取技術，保留完整 Crema 咖啡脂，濃郁深焙咖啡 Double Shot 融合鮮奶，讓 L"uxpresso 精品咖啡口感更加深層濃厚，完美將咖啡廳的水準複製於冷藏咖啡中。此外，六角曲線玻璃瓶身則是來自日本職人團隊的巧思設計，每一個角度和線條都經過精雕細琢，成就剛柔合一的手握質感。從味覺、視覺到觸覺，L"uxpresso 都堅持最講究的製程，期望帶給消費者最純粹的精品咖啡享受。

在這炎炎夏日中，L"uxpresso 堅信正是時候燃起這份對講究的追求，攜手台南晶英酒店，共同呈獻一場令人期待的奢華旅程。台南晶英酒店座落於台南市繁華的中西區，以其獨特的人文風格設計、濃厚的文化氣息和卓越的服務而聞名，提供一系列尊貴設施和專屬禮遇，每一個細節都彰顯著現代卻雋永的人文氣勢以及對品味的講究 ; 而 L"uxpresso 精品咖啡則追求咖啡品味的極致，特選南美洲、非洲、亞洲三大產區咖啡豆，並以高壓萃取雙倍 Espresso 咖啡精華，融合新鮮牛奶打造咖啡濃醇豐厚口感，為咖啡愛好者帶來絕佳的品味體驗。兩者的聯手，讓消費者重新聚焦於美好的細節，感受生活中每一刻的精彩與講究。

而 L"uxpresso 精品咖啡濃郁的香氣和順滑的口感便是這次體驗最美好的陪伴。此外，首獎套房所在的「晶英貴賓樓層」更提供專屬的入住及餐飲服務，讓賓客體驗最貼心的禮遇。

在台南晶英酒店品嚐由職人精心烹調的創意料理，像是 ROBIN"S 牛排館的乾式熟成頂級牛排、晶英軒的招牌櫻桃烤鴨等等，無論是什麼類型的餐飲，每一道都代表著對品味的極致追求，為這份旅程帶來最高質感的品味享受。

L"uxpresso 就是你的啟程之鑰！從 2023 年 7 月 17 日到 2023 年 8 月 8 日期間，前往最近的 7-11 購買「L"uxpresso 精品咖啡」，並在活動官網登錄發票，即可參加本次抽獎活動，消費越多中獎機率越高！L"uxpresso 將會每週抽出台南晶英酒店住宿券，有機會體驗台南晶英酒店貴賓樓層的頂級住宿！活動期間入住的賓客，每房還可享受 L"uxpresso 精品咖啡，讓你在旅途中得到完美的咖啡體驗。

詳細活動資訊及相關辦法請見活動官網：https://bit.ly/44momsf