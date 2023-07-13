國安基金處分持股獲利46.2億元 投報率約2成

國安基金今 (13) 日召開例會，通過第 2 季財報，其中已經實現獲利 46.2 億元，收益率 21.55%；此外，國安基金目前持有股票市值約近 400 億元，扣除成本後未實現獲利約 68.87 億元。

根據國安基金公布財報，截至今 (2023) 年 6 月底為止，國安基金已經出脫 214 億元的持股，目前持有股票市值約 399 億元，已實現加上未實現獲利合計帳面獲利約 115.07 億元。

國安基金自去年 7 月 13 日起進場護盤，並在今 年 4 月 13 日退場停止護盤，進場護盤 275 天，創史上最長護盤紀錄，累計共投入 545 億元護盤。

根據國安基金公布資料，淨收益共 46.20 億餘元、收益率約 21.55%，其中融資利息 4.01 億餘元及手續費用 0.17 億餘元；目前國安基金仍持有股票市值 399.55 億餘元，扣除持股成本 330.67 億餘元，未實現資本利得 68.87 億餘元。

台股大盤指數今天終場收在 17061.4 點，較退場前今年 4 月 13 日的 15804.76 點，上漲 1256.64 點，漲幅 7.95%，目前台股變動區間尚稱平穩，國安基金退場作業對股市並無負面影響。



