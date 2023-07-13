〈台股盤後〉AI概念股帶頭衝 漲近百點收17061點 放量重返月線

美國 6 月消費者物價指數低於預期，通膨進入尾聲訊號現，激勵美股周三大漲，台股今 (13) 日多頭簇擁，權王台積電再度衝鋒領軍，AI 伺服器概念股一路狂飆，網通族群也一片火熱，不過尾盤隨著 AI 概念股翻黑，指數漲幅收斂，終場上漲 99.37 點，收 17061.4 點，重返萬七關卡、奪回月線，成交值暴增至 4648.11 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 跳空大漲 1.21%，收 585 元，收復月線；鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW) 一路力守盤上，尾盤翻黑，鴻海小跌 0.47%，聯發科跌幅達 0.73%。台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，研華 (2395-TW)、大立光(3008-TW) 漲幅都超過 1%。

AI 概念股盤中火力全開，尾盤部分個股翻黑或漲幅收斂，神達 (3706-TW)、威盛亮燈漲停，緯穎(6669-TW)、欣興(3037-TW)、創意(3443-TW)、穎崴(6515-TW) 飆漲超過 7%，英業達 (2356-TW)、緯創(3231-TW)、光寶科(2301-TW)、金像電(2368-TW) 同步大漲超過半根停板。

網通族群表現同樣火熱，仲琦強攻漲停，智邦大漲超過 4%，萬泰科漲幅超過 2%。散熱族群也活蹦亂跳，健策 (3653-TW)、奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW) 同步站穩盤上。

