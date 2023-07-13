〈大立光法說〉客戶拉貨動能7月優於6月 看8月還要走升

大立光 (3008-TW) 今 (13) 日重新奪回台股股王寶座，執行長林恩平於法說會中提到， 7 月的客戶拉貨動能優於 6 月，看起來 8 月又會優於 7 月，雖然有進入市場需求旺季的效應，但潛望鏡頭因受配合的感測器良率不佳影響，出貨進度稍微往後移。

大立光的 2023 年第二季營收 81.94 億元，爲 39 季以來的低點，在大立光就 7 月及 8 月客戶端的拉貨動能分析下，2023 年第三季大立光的營收可望出現升走勢，即使如此，今年以來手機品牌廠因為手機賣不好，造成對大立光鏡頭拉貨及升級的趨緩，林恩平說，其實手機廠到現在還是蠻悲觀，但對於手機潛式鏡頭的導入，幾乎各手機都有過這樣的思考方向。

不過，這樣手機設計及高規格的配置是引導手機主流規格往較佳的方向快速前進，林恩平在答覆法人的詢問時指出，實際上目前手機市場面臨最大的問題是在於需求面的不振。

林恩平指出，高階內對焦潛望式鏡頭去年就已開始出貨，但出貨量能還是不會太大，整體而言，潛望鏡頭開案數比 3 個月前明顯提升。

至於大立光的塑膠 + 玻璃鏡片 (P+G) 鏡頭，林恩平說，主要在解決鏡頭組的「散熱」及「色散」兩大問題，大立光過去在車用鏡頭模組生產上，早已開始使用 (P+G) 鏡頭技術，只不過現在運用於手機影像使用，對於精密度的要求提高，大立光目前已有不只一家客戶指定使用 (P+G) 鏡頭，也將使用於最高階機種上。

對於大立光今年來連兩季毛利率但於 50%，法人也關切第三季的營收規模擴大且爲新料號產品，是否能夠引導毛利率向上，林恩平回應，以目前開發的新產品的良率水準都已足以進入正式量產的規模，至於毛利率的水準也都要看良率是否進一步提升而定。

同時，對於台中新廠的設置方面，林恩平則指出，一切需求設備都依進度進駐並就定位，也依照先前的規劃進一步開出產能並支援手機鏡頭、車用鏡頭製程。

大立光 2023 年第二季營收 81.94 億元，毛利率 49.28%，季減 0.11 個百分點，稅後純益爲 36.96 億元，季增 12.38%，年減 25.27%，單季每股純益 27.69 元。

大立光 2023 年上半年營收 173.3 億元，毛利率 49.34%，年減 13.37 個百分點，稅後純益 69.85 億元，年減 33.21%，每股純益爲 52.33 元。

大立光今天收盤上漲 45 元或 1.91%，收盤價報 2405 元，成交量放大爲 1215 張，大立光收盤價勝過信驊 (5274-TW) 的 2350 元，獨占台股股王寶座。