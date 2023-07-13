DraftKings今年已漲166% 美銀仍喊買：還會再漲！

美銀周三 (12 日) 上調線上體育博彩 app 公司 DraftKings (DKNG-US) 股票評級與目標價，理由是對其近期表現充滿信心，激勵該股持續上漲。

美銀證券分析師 Shaun Kelley 將 DraftKings 股票評級自「中立」調升至「買進」，目標價自 25 美元上調至 35 美元，主張美國越來越多州將線上體育博彩合法化，以及該公司成本改善，即將實現獲利。

DraftKings 預定 8 月 4 日公佈第二季財報，隨著該公司邁向獲利，投資人將密切關注客戶獲取成本 (CAC) 以及在新州推出業務的舉措。

該公司在第一季致股東的信中表示，新用戶較去年同期增加 57%，而 CAC 下降 27%，且「在調整後的 Ebitda 基礎上，公司即將實現獲利」，預期第二季就會在調整後的 Ebitda 基礎上達到損益兩平。

Kelley 報告寫道：「隨著線上遊戲產業的發展、競爭的合理化以及該公司主張其為主導平台，且其產品和技術護城河不斷增強，我們認為第二季和未來幾季和幾年的預估都有調整的空間。」

Kelley 上調評級之際，該股今年迄今已飆漲 167%，周三再度大漲 5.28%，收每股 30.49 美元，根據道瓊市場數據，該股已刷新 52 周收盤高點紀錄。

無獨有偶，Benchmark 分析師 Mike Hickey 周三也將該股目標價從 26 美元上調至 32 美元，並維持買進評級。

Hickey 在研究報告中預期，DraftKings 第二季營收和獲利將高於市場共識。「DraftKings 在新州取得實質性的市占，其中 DraftKings 和 FanDuel 的平均市佔合計 77%，且 DraftKings 在業務更成熟的州，市占更大幅拉高。」他補充道。