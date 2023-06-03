泰山公司派仍不認董事改選結果 提訴訟並質疑灌票嫌疑

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭改選公司派居下風，泰山公司派除向智慧財產及商業法院聲請假處分，認為選舉無效外，今 (3) 日並指出股東臨時會當日投出權數大於出席權數的烏龍；不過，當天的股務單位國票證券隨後指出，當日會中宣布的出席股數出錯，未及即時更正，但改選的各項結果及表決結果都正確。

國票證券指出，泰山指 5 月 31 日泰山股東臨時會因出席股數有誤，有作票、灌票情形，都不是非事實，最終確認出席股數為 427,666,856 股，而非會中宣布出席股數的 417,187,774 股。

泰山今天指出，5 月 31 日的股東臨時會中，現場股務人員清點結果，宣布出席股數為 417,187,774 股，預計改選董事及獨立董事共九席，過程有錄音檔為證，由於一票最多可投九席，故兩者相乘結果，最終選舉權總數，至多為 3,754,689,966 權數。不過，股務人員最後公告的選舉結果，所有候選人得票權數相加，竟然高達 3,808,631,360 權數，足足多出了 5300 萬權數，明顯有作票、灌票的情形。

同時，泰山也指出，在當選董事名單中，得票前四名均為龍邦支持，其中屬於龍邦陣營，得票第四名韓泰生，與第五名泰山公司派力挺的陳諾樺，得票只差 0.006%，也對此提出質疑。

5 月 31 日泰山股東臨時會中，當選董事名單中，料龍邦支持的韓泰生現場投票加計電子投票的得票爲 451,279,540 權，而泰山公司派支持的的陳諾樺現場投票加計電子投票的得票爲 448,519,260 權，兩者差距爲 0.0615%。

隨後國票證券也發表聲明指出，泰山本次股東臨時會因本公司計票系統出席股數之加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，不及更正，經當日覆核驗算後，確認本次股東臨時會的最終出席股數為「427,666,856 股」。

國票證券並強調，泰山股東臨時會計票系統錯誤僅涉及出席股數的加總欄位，其他部分均正確無誤，選舉結果也以選票之精算為準，本次股東臨時會宣布的「各候選人選舉權數」、「董事當選結果」，以及其他議案之「表決權數」均正確無誤，於本次股東臨時會各議案的決議結果均無影響。泰山指本次股東臨時會因出席股數有誤，有作票、灌票之情形，均非事實。

國票證券對系統作業疏失，謹致萬分歉意，並呼籲各界尊重本次泰山股東臨時會合法有效選舉結果，切勿捕風捉影為無謂的猜測，以維持投資市場秩序。

泰山 1 日已由股東景勛投資向智慧財產及商業法院聲請假處分，認為本次泰山股東臨時會選舉無效，應該禁止當選的董監事行使職務。