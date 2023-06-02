泰山再質疑董事改選結果 股東景勛投資提選舉無效訴訟

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭在上月 31 日召開股東臨時會全面董事改選對決後，公司派居下風，泰山公司派以「鬧劇」形容股東臨時會並質疑其合法性，同時，泰山 1 日由股東景勛投資向智慧財產及商業法院聲請假處分，認為選舉無效，應該禁止當選的董監事行使職務。

泰山公司派今天指出，泰山公司的經營權誰屬，持續爭議，待法院判決後，才能有答案。

泰山公司派指出，泰山本次股東臨時會，是由市場派股東龍邦公司等七人召集，召集前紛紛擾擾，5 月 31 日開會時，多名股東對於股東會的召集程序及企業併購法的併購程序，當場提出質疑，會議主席對於程序爭議，皆未正面處理，一味強勢進行投票，投票結果，市場派龍邦公司逕自宣稱獲得過半數董事席次。

泰山公司派指出，企業併購法第 27 條規定，企業因併購公開發行公司而取得 10% 股權後，應立即向主管機關申報，否則超過部分無表決權。這次龍邦公司爭奪泰山公司經營權時，從來沒有向主管機關申報要併購，併購程序有顯然違法，引起了多名股東的質疑。景勛公司對於龍邦公司暗中爭奪經營權的做法，向法院主張投票過程中，有大量無表決權股份參與表決，造成選舉無效，當選董事不得行使職權。

泰山公司派指出，龍邦不僅在選舉前，就對泰山主管「文攻武嚇」，讓泰山主管即使在休假日，也備感壓力；5 月 31 日選舉後，甚至有相關號稱當選數名的「董事」，意圖指揮泰山公司員工聽命，對公司正常運作影響甚鉅，泰山公司特此聲明，公司現行業務、財務、行政等核決，均維持現行體制，提醒各位同仁均應遵守配合，以免觸法。

景勛公司表示，泰山公司在食品業深耕逾七十年，誠懇踏實提供消費者安心食用的產品，旗下多項產品不僅在台灣熱銷，更行銷全球五大洲，不應該成為惡意併購集團，遂行財務操作、金錢遊戲的標的，這次龍邦公司掠奪泰山公司經營權，既無真實經營食品本業的意願，更未循正當的法律程序，希望法院及早定紛止爭，讓泰山公司回歸正派經營。

泰山原董事長詹景超，原即爲景勛投資的法人代表。