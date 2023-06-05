龍邦：泰山新選任董事即行就任 6/8董事會推選新任董事長

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭改選後，公司派居下風，泰山公司派除向智慧財產及商業法院聲請假處分，認為選舉無效外，龍邦董事長劉偉龍強調全體董事已合法改選，且即行就任，前董事長詹景超也當然解任；第一次董事會將於 6 月 8 日召開，推選出新任的董事長。

龍邦今 (5) 日發表聲明指出，泰山新的董事會將依照金管會指示，導正公司治理。劉偉龍也向前董事長詹景超表示，泰山是公開發行的上市公司，屬於全體股東，絕對不是「一人公司」，用各種藉口理由意圖繼續霸佔董事長職位，不遵守所有股東在股臨會的決議，是藐視法律，更因為一己之私而傷害泰山公司。

龍邦指出，泰山公司於 5 月 31 日召開今年第二次股臨會，當天的會議主席劉偉龍強調，這是過半數股東依據證券交易法第 173 條之 1 規定合法召開，且經主管機關台灣證券交易所及智慧財產暨商業法院肯認，當天所做改選第 23 屆董事及獨立董事之決議，當然合法有效。新任董事選任後即行就任，第 22 屆全體董事、包括前董事長詹景超當然解任。

龍邦指出，泰山股臨會 5 月 31 日召開後，泰山總經理蔡政達當天就以【(112) 泰總字第 009 號】函致所有同仁，「查本公司第 23 屆董事選任後，尚未召集第一次董事會選任董事長，故於本公司選任新任董事長前，總經理為本公司最高決策機關及業務負責人，本公司所有相關業務、財務，均應由總經理作最後核決。」新任董事長推選出來之前，由總經理依法暫代職權，對新的董事會負責。

劉偉龍指出，未料詹景超無視選舉結果及法律規定，竟然自行認定股臨會無效，擅權仍以董事長名義致所有同仁【(112) 泰總字第 010 號】函，宣稱龍邦公司召開之股臨會係屬無效，本公司業務、財務、行政等核決並未改變，均維持現行體制；蔡政達總經理發布之公告，同仁無需遵守。詹景超儼然扮演「太上法院」角色。