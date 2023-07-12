未獲批准就完成收購Grail 歐盟執委會對Illumina處以創紀錄罰款

歐盟監管機構周三 (12 日) 對 DNA 定序公司 Illumina (ILMN-US) 處以創紀錄的 4.32 億歐元 (約 4.76 億美元) 罰款，因 Illumina 在未事先獲得監管部門批准的情況下完成收購癌症測試開發商 Grail。

歐盟執委會的罰款金額為總部位於聖地牙哥的 Illumina 全球營業額的 10%，這是歐盟合併規則允許的最高罰款限額。超過該委員會 2018 年對電信公司 Altice 處分的最大一筆合併監管罰款 1.25 億美元，即年營業額的 1%。

Illumina 發言人周三表示，該公司將對罰款提出上訴。並指出，歐盟執委會的決定雖然在意料之中，但「非法、不適當且不相稱」。

根據今年稍早時的一份監管文件，Illumina 已經撥出 4.53 億美元，用於支付最高可達 2022 年收入 10% 的罰款。這筆交易已經讓 Illumina 花費大量資金。該公司的市值已從 2021 年 8 月完成收購 Grail 時的約 750 億美元降至約 290 億美元。但 Illumina 堅稱，此椿交易將「為股東實現價值最大化」並拯救生命。

歐盟執委會去年 7 月聲稱，完成 Grail 收購是「嚴重違反」歐盟規定的行為，可能會導致「巨額罰款」。2 個月後，執委會阻止了該交易，因為擔心這會扼殺新興市場癌症檢測測試的創新和消費者選擇。

Illumina 對歐盟委員會的決定提出上訴，宣稱該機構缺乏阻止兩家美國公司合併的管轄權。

Illumina 預計將於 2023 年底或 2024 年初收到對上訴做出的最終決定。屆時該公司預計美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對類似命令的上訴也會做出決定。

即使如此，該公司仍表示，如果 Grail 案上訴失敗，它將分拆 Grail。

Illumina 相信它可以擴大 Grail Galleri 測試的方便性、可負擔性和獲利能力；該測試可以通過單次抽血篩查 50 多種癌症。

美國國會議員、十幾個州總檢察長和幾個倡導團體也同樣認為，這項合併案可以促進救生技術的廣泛應用。在上個月 Illumina 與 FTC 進行的法律訴訟中，這些人都站在 Illumina 一邊。

Illumina 保留 Grail 的決心引發與持有該公司 1.4% 股份的激進投資客伊坎 (Carl Icahn) 的激烈爭執。

伊坎的反對絕大因素是因為 Illumina 在未獲得歐盟和美國反壟斷監管機構批准的情況下決定完成收購。