欣陸旗下大陸建設「學府敦南都市更新案」今正式簽約

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設今 (12) 日與國家住都中心就「學府敦南都市更新案」進行簽約儀式。該案基地面積達 7,179 平方公尺 (約 2171) 坪，全案投資金額約 61.56 億元，預計於 2029 年完工。此外，大陸建設另承攬「台北市信義區兒童福利中心 B1-2 及 B3-2 基地都市更新案」，目前該案正在進行都更事權計畫報核中。

大陸建設今天完成簽約的「學府敦南都市更新案」，位於台北市大安區敦化南北路軸帶，基地面積合計 7,179 平方公尺，將興建地上 21 層地下 3 層的 A 級辦公大樓及地上 25 層地下 4 層住宅。

大陸建設執行長廖淳森表示，此案將以取得 LEED 金級認證及 WELL 黃金級認證為目標進行規劃，預計年總減碳量可達 630 噸，相當於種植 52,500 棵樹或等於 1.64 座大安森林公園的吸碳量。全案將由大陸建設偕同義大利建築師事務所 ACPV Architects 及台灣三大聯合建築師事務所共同合作，攜手打造敦南軸線建築新地標。

大陸建設目前手中掌握的庫存土地量體，預估將可支應 2023-2030 年規劃推案 15 件，金額達 600 億元。大陸建設除將持續開發雙北、台中及高雄區域之現有市場外，並將桃園及新竹區域市場列為未來主要開發重點。

同時，在大陸建設陸續獲台北市大安區「學府敦南公辦都更案」、北市「信義兒福中心公辦都更案」最優申請人後，公司也強調，大陸建設也會持續評估公辦都更及捷運土地聯合開發投標案，以擴大土地開發案源。在商辦部分則以辦公大樓案為基礎，切入都會區域商辦產品開發。