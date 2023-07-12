政院明將通過新版青安房貸 利率減碼住宅基金一年挹注15億元補貼

行政院明 (13) 日將通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，一段式機動利率將調降 1 碼後，將降至 1.775%，利率減碼部分將由住宅基金挹注，估計一年約補助 15 億元給青安房貸。

財政部將在明天行政院院會報告「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」。其中在利率部分，將減碼 1 碼 (0.25 個百分點) 至 1.775%、貸款額度將從現有的 800 萬元提高至 1000 萬元，寬限期從 3 年延長到 5 年，貸款年限也延長至 40 年。

根據財政部規劃，「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」將自 2023 年 8 月 1 日上路，再延長三年，也就是到 2026 年 7 月 31 日。

據透露，在利率補貼部分，財政部規劃不論新舊戶皆可適用精進版的一段式機動利率，預估將由住宅基金以一年補貼 15 億元挹注利率減碼優惠。但如果是從其他銀行轉貸至青安房貸，則不適用新版青安房貸的利率減碼優惠。

根據統計，截至今年 5 月底為止，青安房貸共已承作 34 萬 1869 戶、放款額度共 1 兆 4259 億元。

主打首購、自住者的青安房貸，在中央銀行連續升息帶動下，目前一段式機動利率突破 2% 來到 2.025%，但考量升息循環、物價飆漲，讓首購族購屋負擔也跟著增加，為減輕首購族房貸負擔，財政部擬就青安房貸祭出補貼政策。