聯強澳洲雪梨運籌中心二期啟用 量能提升65%

聯強 (2347-TW) 今 (12) 日表示，斥資 21 億元的澳洲雪梨運籌中心第二期建設順利落成啟用，預計整體運作量能將提升 65%，同時強化澳洲東岸與東北部客戶的服務時效與競爭力，穩居澳洲第一大資通訊通路商。

聯強澳洲雪梨運籌中心從 2014 年投資第一期完工後，業務量能快速成長不敷使用，並在 2019 年進行二期的規劃與建設，然而 covid-19 因素延宕工程，最近才完工啟用。

聯強澳洲總經理王其勳指出，雖然澳洲市場大，但同時面臨地廣人稀的挑戰，一方面運籌成本高昂，二方面人力昂貴以及當地對服務品質的高要求，如何透過精細的電腦系統輔助運籌服務效能，提高原廠與客戶的滿意度，成為致勝的關鍵。

因此，2011 年決定投資雪梨運籌中心時，集團採取最高規的自動化設備，過程中也面臨澳洲高標準的環保、公安要求，所幸聯強集團在全亞洲擁有近 30 座運籌中心的興建、電腦系統規劃與營運經驗，而能逐一克服這些艱鉅的挑戰。

聯強表示，澳洲的人力成本從 2014 年以來上漲 4 成，近 5 年則快速成長 27%，聯強提前部署的高度自動化設備，將對未來在澳洲市場的進一步拓展，產生更大的效益。

聯強 1997 年成立澳洲分公司，面對高人工成本、相對成熟的市場，聯強澳洲花 8 年時間奠定基礎，於 2005 年營收達到 5 億澳幣，當時營收規模僅有競爭對手的 20%。

不過，第二個 8 年即呈現快速成長趨勢，2011 年一舉超越對手躍升澳洲資通訊通路龍頭，2013 年營收達新台幣 460 億元，躋身澳洲前 250 大企業；第三個八年則加大投資高度自動化運籌中心，持續擴大營運規模，在新業務拓展與運籌服務量能雙頭並進下，2022 年營收達新台幣 650 億元，名列全澳洲第 126 大企業澳洲最大台商。