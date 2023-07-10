聯強6月營收377億元登今年最高 Q2季增6.7%

聯強 (2347-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 377.48 億元，登今年最高，連 3 個月走揚；不過消費市場復甦不如預期，第二季營收 945.7 億元、上半年 1834.22 億元，均較去年同期衰退。

聯強 6 月營收 377.48 億元，月增 29.69%、年減 9.6%；第二季營收 945.7 億元，季增 6.7%、年減 8.5%；上半年營收 1834.22 億元，年減 10.18%。

公司說明，第二季資訊消費業務因市場需求持續疲軟、消費信心不足，較去年同期衰退 18%。其中消費型筆電 / 桌機、儲存裝置、電腦組件、周邊 / 耗材等各類產品均來到近五年新低。

另外，電競 / 遊戲因需求略有回升，第二季業績季增 3%、小幅年減 8%；而智慧裝置因新客戶開發有成，第二季業績季增 12%、年增 7%，為連續兩季創同期新高。通訊業務因手機需求未見起色，業績年減 6%。

商用加值業務方面，第二季業績季增 5%、年減 4%，但仍達到同期次高，營收貢獻持續站穩在三成以上。商用業務下滑主要是受到商務型筆電 / 桌機大幅衰退影響；其餘伺服器、儲存系統、雲端服務、AIoT 解決方案等各類加值產品，則均達到 20%-30% 的年增幅，繼續改寫同期新高紀錄。

半導體業務部份，第二季營收持續站穩 300 億元以上水準，季增更達 8%、僅較去年微幅下滑 3%。聯強積極推動的營運服務平台，針對客戶需求發展出不同業務模式，解決客戶營運痛點，不但提高合作黏著度，同時持續吸引新客戶加入，帶動業績表現優於同業。

展望未來，聯強認為，雖然市場情勢變化難測，但公司將持續優化經營體質，精簡運作，敏捷的因應市場變動，下半年的營運表現，可望維持原先的預期，逐季走升。