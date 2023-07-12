產能利用率未回升 欣興Q2營收創8季以來新低

欣興 (3037-TW) 自 2022 年第四季起的產能利用率明顯下滑，至今仍未見明顯回升跡象，2023 年第二季營收 252.35 億元，更爲 8 個季度以來新低，欣興敲定在 7 月 26 日召開線上法說會，除公布獲利數字之外，法人關注市場需求是否回升及毛利率能否止跌。

PCB 及 IC 載板廠欣興 2023 年第二季營收爲 252.35 億元，爲 8 個季度以來新低，季減 5.01%，年減 29.19%，累計 2023 年 1-6 月營收 518.01 億元，年減 21.92%。

欣興董事長曾子章先前預期，2023 年下半年營運會比上半年好，同時，面對目前熱門的 AI 相關產品需求，欣興對於未來新廠投資達到 300 億元規模，主要也是鎖定準未來高速傳輸的 AI 伺服器及載板產品市場大量需求。

欣興自去年第四季起的產能利用率下滑，載板及 HDI、PCB 的需求沒有回升，而且包括 HDI、PCB 均為成熟製程的產品，欣興也在想辦法能與同業有差異化，以強化競爭力，而 IC 載板何時能止住市場的下滑趨勢，法人也關注欣興的差異化生產執行效益及客戶端需求修正的狀況；同時更關切毛利率的下滑能否止住跌勢。

欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。

欣興今天收盤價報 171 元，上漲 2 元或 1.18%，成交量增加爲 2.31 萬張。