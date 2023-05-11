蘋果供應鏈PCB首季獲利 欣興每股純益2.7元領先 華通0.3元

去年獲利 80 億元創新高的 HDI 大廠華通 (2313-TW) 今 (11) 日公布最新財報，2023 第一季稅後純益為 3.57 億元，季減 83.49%，年減 81%，每股純益為 0.3 元，華通目前的接單以低軌衛星相關產品最為穩定。在蘋果 PCB 供應鏈中，首季每股純益由欣興 (3037-TW)2.7 元領先。

在蘋果 PCB 供應鏈中，目前以欣興首季每股純益 2.7 元領先，欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。

居次的健鼎 (3044-TW) 首季營收爲 142.29 億元，毛利率 15.3%，季減 3.67 百分點，年減 1.78 百分點，稅後純益 11.43 億元，季減 31.27%，年減 20.9%，每股純益 2.18 元。

華通 2023 年第一季營收 134.96 億元，毛利率下滑到 14.32%，季減 6.62 個百分點，年減 6.08 個百分點，稅後純益為 3.57 億元，季減 83.49%，年減 81%，每股純益為 0.3 元。

華通表示，首季為傳統淡季，2023 年第一季營收明顯下滑是由於進入後疫情時期，手機、筆電、平板等產品需求不振，僅衛星通訊產品較為穩定，在產能利用率以及季度降價的雙重壓力下，影響獲利表現。由於大環境不佳，今年公司除了致力於與客戶緊密聯繫爭取訂單外，並持續管控費用成本，期望將經濟不景氣對公司營運的衝擊降到最低。

法人指出，2023 年是消費性電子產品深具挑戰的一年，考量全球經濟仍有通膨、消費需求疲軟、庫存過高以及產能過剩等不利因素，相關產業對於上半年營運多持保守看法，但由於華通為蘋果公司主要供應商，傳聞公司在今年新設計的手機鏡頭模組取得新訂單，期待下半年市場需求回溫之際可以迎接傳統旺季。

目前華通規劃 2023 年資本支出在 45-50 億元水準，主要為擴充類載板製程 HDI、軟板以及 SMT 設備。另公司表示因應國際局勢及客戶要求，今年 4 月成立泰國子公司進行海外產能規畫，泰國廠初期會先設置衛星通訊產品的硬板產能約 30 萬平方英呎，最快可於 2024 年底投產，實際進度隨著客戶需求進行彈性調整。

華通 2023 年前 4 月營收 181.77 億元，年減 20.46%。

在蘋果 PCB 供應鏈中，臻鼎 - KY(4958-TW) 2023 年第一季營收 315.45 億元，毛利率 16.09%，季減 10.21 個百分點，年減 2.74 個百分點，稅後純益 5.04 億元，季減 89.29%，年減 73.1%，每股純益 0.53 元。