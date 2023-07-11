擔心聖嬰現象 進口商囤糧 亞洲稻米價格飆升至兩年高點

亞洲稻米價格已飆升至兩年多以來的最高，因為進口商擔心聖嬰現象 (El Niño) 的出現會導致種植園乾涸並損害農作物，因此囤積了大量的糧食。

泰國稻米出口商協會的數據顯示，當地的基準等級泰國白米 (破碎率 5%) 在過去四個月裡上漲了約 15%，至每噸 535 美元，爲 2021 年 3 月初以來的最高價位。

據世界氣象組織指出，熱帶太平洋七年來首次出現聖嬰現象，有可能給東南亞帶來乾旱。 與此同時，上周連續三天的創紀錄的全球高溫，加劇了人們對氣候變化速度的擔憂。

雖然季風降雨為最大出口國印度部分地區的稻田帶來了緩解，但乾旱天氣，正威脅着第二大出口國泰國的農作物，泰國從 2024 年初開始面臨大面積乾旱。政府已經要求農民今年只種植一種作物。

泰國稻米出口商協會名譽主席 Chookiat Ophaswongse 表示，預計 9 月和 10 月左右，人們開始清楚地瞭解乾旱天氣的影響，然而，由於聖嬰現象似乎將持續到明年，囤積庫存的現象持續。

進口商已開始大舉增加庫存。越南預計，今年的稻米出口量將攀升至約 10 年來最高，向菲律賓、中國和印尼買家的出口量將大幅增加。

研究公司 The Rice Trader 創辦人兼執行長 Jeremy Zwinger 說，來自印尼和菲律賓的大量買盤推高了市場，但「除非政治或天氣改變，否則疲軟將在新年甚至第四季重現」。

Zwinger 表示，全球稻米供應仍然異常龐大。美國農業部的數據顯示，儘管全球年終庫存已連續兩年下降，但它們正從創紀錄高位回落。

據中國氣象局指出，未來幾天，中國南方許多地區的熱浪可能會持續，湖南和江西部分地區的氣溫將高達攝氏 40 度，這是水稻主要生產省份。氣象局稱，在這些地區，高溫將迫使一些水稻過早成熟的「風險很高」。