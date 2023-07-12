AI十年榮景到 股市老手曝進場訣竅！

受惠 AI 新應用及電動車題材，台股上半年大漲近 2 成，漲幅位居全球前段班，還能夠進場嗎？又該如何參與未來新科技浪潮？專家認為，目前台股本益比約 16 倍，位於十年平均值中間，依然可以逢低布局。此外，台股今年邁入新一波牛市，主動式投資將優於被動式投資，更有機會賺取超額報酬，投資人可以藉由母子基金投資法，執行紀律投資，長期下來有機會累積不錯之報酬。

最壞時機已過 股市樂觀以待

儘管美國通膨率尚未降到 2% 理想目標，核心通膨仍頑固，全球景氣也有陷入衰退之可能，諸多利空因素依然壟罩之下，股市卻呈現一片榮景。在 AI 浪潮、電動車等科技題材的帶動下，全球股市今年開始牛氣沖天。

日盛投信國內投資暨研究部主管陳思銘分析，從基本面來看，景氣確實欠佳，尤其台灣外銷出口訂單下滑，企業庫存消化壓力仍在；加上核心通膨依然僵固，恐將侵蝕消費者可支配所得，消費力道恐不如預期。

然而，他認為，最壞的環境已經過去了！因為隨著美國通膨滑落，升息循環已接近尾聲，今年下半年可能只再升息 1~2 次；企業營運亦漸入佳境，獲利於今年第一季落底後，將逐季往上，明年獲利年增率可望出現雙位數增長；庫存狀況也逐漸去化完畢，下半年拉貨動能將優於上半年。整體而言，未來經濟前景將樂觀以待，股市後續表現依然可期。

科技浪潮席捲 可望再推升台股表現

由於台股漲幅已高，是否仍可以介入？陳思銘指出，台股過去 20 年平均本益比為 15~16 倍，去年股市慘跌之際，僅 10~11 倍，出現前所未有的甜甜價。雖然近期台股回神大漲，目前本益比約 16 倍，只是回到合理區間，並沒有太昂貴。

此外，雖然景氣恐將陷入衰退，但反而是進場的好時機，陳思銘以台股為例，景氣藍燈是入市的良機。根據過去經驗顯示，在第 1 顆景氣藍燈出現，到最後 1 顆藍燈，台股平均報酬率超過 10%，並非大家直覺認為景氣低迷時股市就會下跌。

美股也是如此，陳思銘說明，美國過去出現 13 次景氣衰退，僅有 7 次股市下跌，6 次上漲，股市下跌機率約 50%；拉長時間來看，景氣衰退之際進場買美股，一年後多能擁有不錯之報酬率，且平均勝率高達 77%。誠如巴菲特所言，別人恐懼時我貪婪，但貪婪重點是要選到好的資產，用便宜的價格買進。

展望未來，陳思銘分析，AI 概念股將持續占優勢，包括半導體、高速傳輸、高效能運算、雲端伺服器、矽智財等概念族群，都與 AI 人工智慧的發展高度相關，台廠 AI 供應鏈潛力很大。AI 伺服器供應鏈，晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群值得留意。因此，在新科技大浪潮席捲之下，台股上漲動能強勁，下半年甚至是未來三年，台股表現空間可望持續向上，投資人可以擇優逢低布局。

牛氣沖天 主動式投資更能創造超額報酬

台股今年開始牛氣沖天，上半年漲幅近 2 成，被動式投資的台股 ETF 也繳出好績效，然而，主動式投資的台股基金更猛，很多基金績效大幅超越大盤及台股 ETF。舉例來說，日盛投信旗下的日盛上選基金、日盛新台商基金、日盛 MIT 主流基金、日盛台灣永續成長股息基金等，今年以來截至６月底止累積報酬率均超過５成，打敗同類型台股基金平均報酬。

陳思銘分析，今年很適合主動式投資，原因在於主動型台股基金就是訴求打敗指數，透過經理人對個股的掌握，有機會創造超額報酬。尤其市場在上漲和盤整階段，具選股優勢的主動型台股基金通常有超越同類平均表現機會。日盛投信擁有堅實的台股研究團隊，平均研究資歷超過 15 年，不僅透過很多資料庫、數據去做研究，更頻繁實地拜訪企業、實地參訪，參與法說，以掌握每家企業的獲利狀況、實際盤點產業上中下游訂單與出貨狀況，才能確實掌握台股投資契機。

舉例來說，日盛台股研究團隊去年 11 月拜訪上市櫃公司時，即已觀察到伺服器、半導體等 AI 相關供應鏈開始出現追單現象，研判股市長線底部已經浮現，逐步拉高科技，尤其是半導體股的比重，也因研究團隊精準掌握轉折，布局的時間比別人早，才能成功掌握今年以來 AI 概念股領漲契機。

善用循環理財投資法 小錢創造獲利循環

若想要藉由台股基金參與台股行情，陳思銘建議，可以善用日盛投信循環理財法，它是屬於母子基金投資術，首先，投資人可以先買一檔穩健型、波動度低的母基金做為核心基金，例如股債混合的日盛台灣多重資產基金，主要聚焦「台灣可轉債及特別股」，另搭配「高股息」等三大優勢標的，相對具有跟漲抗跌的特性。

其次，再挑選成長力佳的潛力子基金當衛星，像是日盛上選基金，是一檔成立逾 25 年的長青台股基金，今年以來聚焦 AI 概念股領漲契機，深入產業分析，長期績效表現佳。最後再設定自動停利或自動加碼。

簡單的說，透過日盛投信循環理財法，每個月會從母基金的大水庫，定時 (不) 定額扣款投資子基金，一旦子基金獲利達到設定的停利目標，子基金賺的錢就會回到母基金，如此生生不息，以創造獲利循環。

優點是投資門檻低，日盛投信循環理財法最低門檻只要 5 萬元，很容易入手，更能有效執行紀律投資，堪稱是懶人投資法，讓忙於工作的小資族、年輕族群等等，可以簡單投資，以小錢發揮大成效。

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