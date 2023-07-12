東陽上半年稅前盈餘年增18% EPS 2.62元創同期新高

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (12) 日公布 6 月自結合併稅前盈餘 3.69 億元，年增 16%，上半年稅前盈餘 15.74 億元，年增 18%，雙創單月新高、歷史同期新高，上半年稅前 EPS 達 2.62 元。

東陽指出，上半年稅前盈餘 15.74 億元，年增 18%，為歷年同期新高，EPS 2.62 元，顯示市場熱絡需求延續。

東陽總裁吳永祥強調，正加快生產備貨，積極整理整頓、提升產品品質，看好下半年有望較上半年更好，目前看 AM 出貨「交不及」，接單已回到疫情前水準，尤其北美汽車保有度高，里程數也提升，長期 AM 需求前景樂觀。

吳永祥日前也指出，目前東陽 AM 提供有 25000 種產品品項，可供應市面上約 70% 的車種所需，範圍涵蓋車齡 15 年甚至 20 年的車款，全球主要客戶達 2300 個，已建構高門檻，競爭者難以進入。

另一方面，對於中國 OEM 業務，東陽看好中國新能源車是未來的成長動能，隨著三大廠區陸續試量產，包括上海、安徽合肥、長春綠色製造基地，主要供應歐美系新能源車，因此，至 2025 年營收比重有望從目前的 5-10% 衝上 25-30%。