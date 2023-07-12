〈台股盤前要聞〉外資終結連14賣、我上半年稅收創新高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (11) 日終場大漲 246.11 點，站穩 16800 點整數關卡，同時收復 5 日線，外資更終結連 14 賣；財政部公布台灣 6 月及上半年稅收，單月及上半年總稅收雙創歷史新高。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

台股大漲 246 點收復 5 日線 外資終結連 14 賣

AI 概念股點燃多頭火種，加上金融、電子等族群幫推一把，帶領台股昨 (11) 日終場大漲 246.11 點、收在 16898.91 點，站穩 16800 點整數關卡，同時收復 5 日線，成交量則放大至 3148.52 億元。閱讀全文...

台灣上半年稅收突破 2 兆元、年增近 5 成 創歷史新高

財政部昨 (11) 日公布台灣 6 月及上半年稅收，6 月實徵淨額 8534 億元，年增 73.7%；累計前 6 月實徵淨額 2 兆 936 億元、年增 49.2%，單月及上半年總稅收雙雙創歷史新高。閱讀全文...

聯發科推 6 奈米天璣 6100+ 鎖定主流 5G 機種

聯發科 (2454-TW) 昨 (11) 日推出全新天璣 6000 系列行動晶片、天璣 6100+，採用 6 奈米製程，支援 Sub-6GHz 5G 連網、FHD 顯示、高刷新率與 AI 拍攝等功能，搭載天璣 6100 + 行動晶片的智慧手機預計第三季上市。閱讀全文...

長榮打造節能船隊 擬斥資約 1500 億元購 24 艘新船

長榮 (2603-TW) 昨 (11) 日公告，子公司 Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. 董事會決議訂造共 24 艘 16000TEU 甲醇雙燃料貨櫃輪，預計分別向日本、韓國造船廠下訂，以因應節能減排趨勢，預計投入金額共約 1352-1578 億元。閱讀全文...

中光電無人機明年出貨翻數倍衝萬台 迎去中化趨勢迎轉單

背光模組大廠中光電 (5371-TW) 近年積極布局無人機，持股 100% 子公司中光電智能機器人 (CIRC) 總經理謝啟堂昨 (11) 日表示，明年美國市場動能續強外，歐洲、亞太市場也將開始出貨，加上國內軍用商規布局發酵，預計明年出貨將成長 3-4 倍，衝萬台大關，營運可望轉盈。閱讀全文...

謝啟堂也表示，美國制裁無人機龍頭中國大疆創新 (DJI)，大環境去中化趨勢，讓公司迎來轉單，而因應未來需求成長，下半年將在集團的苗栗竹南廠擴產。閱讀全文...

美時今年全年營收有望上修 下一步轉型新藥特殊藥廠

美時 (1795-TW) 業務版圖從亞洲擴展到全球後，下一步要轉型成新藥特殊藥廠，透過授權引進與合作開發新藥模式，除了有望帶動今年營收上修外，2025 年將再邁大步。閱讀全文...