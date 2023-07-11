統振金融科技再擴增新版圖 獲核准泰國移工小額匯兌業務

統振 (6170-TW) 在台灣的移工小額匯兌業務又新增版圖，在原有的菲律賓、越南及印尼之外，5 月底獲金管會核准開辦泰國移工小額匯兌業務，6 月中旬已上線，將形成挹注增加會員人數及增加匯兌筆數的效益。

統振總經理何明哲指出，統振獲核准取得泰國移工小額匯兌業務後，在 6 月已有營收貢獻。

統振以 App 經營 Quick Pay 的小額移工小額匯兌業務，到 2022 年底已有菲律賓、越南及印尼匯兌營運，2022 年營收 24.69 億元，其中營收比重分別為金融科技與通訊 59%、流通 31％，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益逐步展開，創造 2022 年總會員數大幅年增 51%、全年匯款筆數也大增 35%。

而進一步到 2023 年 6 月底止，Quick Pay 會員數攀升至近 28 萬人，且平均每月匯款筆數也較去年同期平均成長 64%，凸顯 QuickPay APP 於全台東南亞移工圈的滲透率有良好的增長，同時，新增泰國移工小額匯兌 6 月中旬已上線，將形成挹注增加會員人數及增加匯兌筆數的效益。

統振 2023 年 1-6 月營收 10.54 億元，年減 31.05%。

同時，統振也看好，勞動部為解決營造業缺工問題，將於 8 月「有條件」定額開放營造業者申請移工，首波開放 8,000 個名額，並視各大業者申請情況增加至 1.5 萬名，加上政府研議未來台灣將引進更多菲律賓移工並開放申請永久居留，將有利於統振之金融科技業務良好的開拓環境。