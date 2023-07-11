AI將顛覆各產業局面 花旗列10檔贏家、6檔輸家清單

可口可樂 (KO-US) 和倫敦證券交易所有何共同點？就花旗集團的答案是：他們都將在人工智慧 (AI) 競賽中大獲勝利。

科技股引領今年漲勢，市場將注意力集中在幾家大型科技股，這不意外，例如微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 等，其今年表現均輕鬆勝過大盤。

然而，根據花旗分析報告，除了與軟體和雲端等相關的科技股以外，自消費必需品到醫療保健再到金融業，許多企業正迅速將 AI 融入自家營運中。

以 Amit Harchandani 為首的分析師重點關注可口可樂和倫敦證券交易所。

他認為，雖然現在確定贏家和輸家還為時過早，但有明顯跡象表明，一些公司「領先地位」，其他公司的商業模式則面臨「潛在的重大風險」。

根據該報告，金融科技業是正在使用 AI 的領域，例如倫敦證券交易所使用 AI 它來組織和合併數據集；美國 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 則正使用 AI 來監控欺詐和身份盜竊；嘉信理財 (SCHW-US) 則用來改善客服體驗。

然而，還有更多企業正妥善利用 AI，例如飲料公司可口可樂和百事可樂 (PEP-US)，AI 讓他們能更準確預測消費者行為並創建行銷內容；百勝中國 (YUMC-US) 聚焦優化配送路線。

分析師指出，「沃爾瑪 (WMT-US) 在 AI 領域領先於其他競爭對手，其中包括通用 (GM-US)。我們認為通用也該算是 AI 股。」

並非所有企業都能輕鬆套用 AI 以獲取自身利益。Harchandani 認為，一些經紀人和資產管理公司，如 Raymond James Financial (RJF-US)、LPL Financials (LPLA-US) 和 Stifel Financial (SF-US) 恐因其舊有的財務諮詢模式而遭 AI 威脅。

另外，廣告傳播公司的營收恐也遭 AI 衝擊，這對 IPG (IPG-US) 公司來說是個問題，而進入門檻降低，給許多創意公司帶來了麻煩，例如自 Adobe (ADBE-US) 到環球音樂集團 (Universal Music Group) (UMG-US) 和華納音樂 (Warner Music) (WMG-US)—儘管《巴隆周刊》認為對音樂唱片公司的擔憂被誇大了。

最終，AI 將滲透至所有日常生活中，自商店貨架上到購物本身，雖然仍不清楚 AI 的範圍與威脅程度，但考量其發展的速度，花旗斷言 AI 具有顛覆產業各局面的能力。

Harchandani 寫道：「對於公司和投資者來說，了解生成式 AI 的潛在侷限性並謹慎使用，這點至關重要。」