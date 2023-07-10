2023世界AI大會落幕 大模型成關注焦點

自聊天機器人 ChatGPT 推出引爆 AI 熱潮後，不少科技公司積極投入大語言模型研發。隨著為期 3 天的世界人工智慧大會 (WAIC) 落下帷幕，大語言模型成關注焦點，不少公司在大會上展示最新相關應用。

據官方統計，截止到 7 月 8 日下午 3 點，大會的專業觀眾到場總人次達到 17.7 萬人，曝光量達到 64.1 億人次，項目投資總金額達到人民幣 288 億元。

AI 大會中企業所努力展示的內容明顯向大模型靠攏，舉例來說，機器視覺起家的商湯科技 (SenseTime)，在本次大會上最重要的發布就是宣布「日日新」大模型全面升級。此外，在多項 AI 領域都有所建樹的百度 (Baidu)，在參會的全體論壇和分論壇中，有 5 個與大模型內容高度相關，同時也首次公開展示「式說」大模型。

據統計，本屆 WAIC，企業帶來的大模型總數超過 30 個。先前發布的《中國人工智慧大模型地圖研究報告中》曾統計，中國 10 億規模以上的大模型如今已發布了 79 個，有望迅速衝破 100 個。

本屆 WAIC 也評選出了 9 大「鎮館之寶」，唯一入選的大模型就是百度的，「文心一言」，作為中國國產大模型的領頭羊，文心大模型目前已經升級至 3.5 版本。百度首席技術官王海峰表示，相較先前模型的效率提升了 50%，訓練速度提升 2 倍，推理速度提升 30 倍。