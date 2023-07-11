〈紐約匯市〉預期Fed升息周期近尾聲 美元貶至三周低點

美元周一 (10 日) 觸及三周低點，主因是聯準會 (Fed) 多名官員的談話，強化了市場對 Fed 升息周期接近終點的預期，即使 7 月普遍預料會再度升息 1 碼 (25 個基點)。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.3% 至 101.98，為三周以來最低。

歐元兌美元攀至三個月高點，升值 0.2% 至 1.0995 美元。美元兌日元走軟 0.6% 至 141.335 日元兌 1 美元，盤中一度觸及 141.32 日元兌 1 美元，為 6 月 21 日迄今最低。

包括舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在內，多名 Fed 官員周一發表言論，表示美國需要進一步升息以壓制居高不下的通膨，但愈來愈接近貨幣緊縮周期的終點。

富國銀行總經分析師 Erik Nelson 說：「美元一直難以克服疲態，無論從相對利率或是經濟成長的觀點都是如此。美國的經濟成長超乎預期，中國和歐洲則相對不如預期，我認為，美國經濟比我們預想的強盛。」

美國上周五公布，6 月非農就業人口新增 20.9 萬人，是 15 個月來首次低於市場預期。但報告細項顯示，工資成長一 然強勁，呼應市場對 7 月再次升息 1 碼的預期心理，同時，今年年底前降息的可能性逐漸消失。

市場如今把焦點轉向本周將公布的 6 月消費者物價指數 (CPI)，分析師預估，核心 CPI 將年增 5%。

挪威克朗是今年 G10 貨幣中表現第二差的。不過，在挪威公布 6 月核心通膨持續攀升、且刷新歷史紀錄後，克朗兌美元和歐元雙雙走強。美元兌克朗周一下滑 1% 至 10.493，歐元兌克朗也走貶近 1% 至 11.5363。

中國周一公布弱於預期的通膨數據，6 月消費者通膨率降到 2021 年以來低谷，工廠價格則以七年半以來最快速度下挫，導致人民幣兌美元重貶。

中國疲弱的經濟數據也打壓澳幣、紐元，兩者通常被視為人民幣的流動代理人。

澳幣兌美元走軟 0.2% 至 0.6677 美元，紐元一度下滑，但尾盤翻紅上揚 0.1%，報 0.6215 美元。

截至周二 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：