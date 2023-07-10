〈台幣〉外資走人+投信買匯 新台幣連4黑 貶5.5分收31.385元

外資同步從股匯市提款走人，加上投信美元買盤出籠，新台幣兌美元今 (10) 日貶值 5.5 分收在 31.385 元，連續 4 個交易日收黑，台北及元太外匯市場交易量合計共 14.4 億美元。

台灣股匯市今天同步開高走低，新台幣早盤隨台股走揚帶動匯率升破 31.3 元，匯價升至 31.295 元，但隨著台股漲勢收斂、翻黑下挫，使得新台幣由升轉貶，盤中一度貶至 31.394 元，逼近 31.4 元。

外匯交易員表示，外資今天不只賣超台股 141 億元，在匯市也偏向匯出，且投信積極布局美元，拖累新台幣繼續貶值，已是連續 4 個交易日走貶，單日貶值 0.18%，成為最弱亞幣。

在進出口商部分，出口商趁著新台幣匯率貶到 31.36 元時進場拋匯，讓新台幣匯價稍微收斂，但午盤過後出口商拋匯力道轉弱，讓新台幣再度貶值，終場貶值 5.5 分，收在 31.385 元。

外匯交易員說，進入股利發放高峰期，在股市轉弱的情況下，外資很可能領完股息後匯出，研判新台幣將難逃貶勢，短線可能朝 31.5 元叩關。

根據中央銀行統計資料，美元指數下跌 0.74%，主要亞幣中新台幣貶值 0.18%、韓元貶值 0.11%、日元強彈 0.7%、人民幣升值 0.02%。