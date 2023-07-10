盤後速報 - 台嘉碩(3221)下週(7月17日)除息2.5元，預估參考價26.8元

台嘉碩(3221-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月10日)收盤價29.30元計算，預估參考價為26.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率8.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
台嘉碩(3221-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有、無線電通信零組件及其系統設備之研發、設計、製造、銷售。電腦硬體及週邊設備零組件之研發、設計、製造、銷售。積體電路製造及封裝。近5日股價下跌0.17%，櫃買指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/17
|29.30
|2.501
|8.54%
|0.0
|2022/07/11
|35.55
|2.0958
|5.9%
|0.0
|2021/08/02
|36.05
|0.2003
|0.56%
|0.0
|2020/07/31
|27.8
|0.1997
|0.72%
|0.0
|2019/08/01
|20.75
|0.41766
|2.01%
|0.0
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