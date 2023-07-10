盤後速報 - 台嘉碩(3221)下週(7月17日)除息2.5元，預估參考價26.8元

台嘉碩(3221-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月10日)收盤價29.30元計算，預估參考價為26.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率8.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

台嘉碩(3221-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有、無線電通信零組件及其系統設備之研發、設計、製造、銷售。電腦硬體及週邊設備零組件之研發、設計、製造、銷售。積體電路製造及封裝。近5日股價下跌0.17%，櫃買指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/17 29.30 2.501 8.54% 0.0
2022/07/11 35.55 2.0958 5.9% 0.0
2021/08/02 36.05 0.2003 0.56% 0.0
2020/07/31 27.8 0.1997 0.72% 0.0
2019/08/01 20.75 0.41766 2.01% 0.0

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