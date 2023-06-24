〈Q3產業景氣前瞻〉車用、網通需求增加 頻率元件業下半年不悲觀

頻率元件業在第二季來自 NB 及網通客戶出現庫存回補，短單及急單的頻率也逐漸增多，產能利用率走揚，對於業績展望已逐步上修，同時，也看好車用、網通應用需求的增加。

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 擺脫首季低迷業績，第二季起營收回溫，晶技已上修第二季營運展望，由原先預估營收較首季下滑，修正爲較第一季小增，同時，依晶技最新的接單狀況來看，2023 年第三季的接單能見度漸增，目前對第三季的展望，營收將較第二季有雙位數的成長。

晶技對於 2023 年第三季業績的展望看好原因，除了原有機種的頻率元件庫存回補訂單之外，包括 NB、網通、汽車都有新增加新開發產品的訂單，連原本最被看衰的手機應用端，目前也已看到新訂單的回籠。

雖然電子業市場庫存持續調整，晶技在第二季 NB 及網通客戶出現庫存回補，短單及急單的頻率也逐漸增多，最新預估第二季營收較首季 22.98 億元成長，而第三季營收也將較第二季再有雙位數的成長幅度。同時，晶技在汽車應用占比已達營收的 15%，在目前對車用市場的需求看好在第三季回升。

台嘉碩 (3221-TW) 也指出，在產能利用率已有走升的趨勢，台嘉碩 2023 年第一季的總體產能利用率爲 40-50%，預估第二季產能利用率將會溫和提升，同時也看好在汽車應用及網通應用出貨的增加，尤其濾波器在 WiFi 6E 及 WiFi 7 的出貨將隨著市場普及有明顯的提升效果。台嘉碩預估 2023 年下半年市場需求會上來，目前暫時預估台嘉碩 2023 年上、下半年的業績比重會是 45% 比 55%。

台嘉碩 2023 年第一季在出貨產品應用別以汽車占 36% 最高，目前預估 2023 年全球汽車出貨成長 4-5%，北美市場甚至成長 6%，看好電動車對於頻率元件每部車達 65-180 顆的需求，同時預計車用方面，今年也可望新增韓國客戶。