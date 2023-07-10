盤後速報 - 鈊象(3293)下週(7月17日)除息35元，預估參考價585.0元

鈊象(3293-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利35元。
以今日(7月10日)收盤價620.00元計算，預估參考價為585.0元，息值合計為35.0元，股息殖利率5.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈊象(3293-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。近5日股價下跌1.46%，櫃買指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/17
|620.00
|35.0
|5.65%
|0.0
|2022/07/27
|782.0
|50.0
|6.39%
|10.0
|2021/08/23
|761.0
|42.0
|5.52%
|0.0
|2020/08/24
|761.0
|25.0
|3.29%
|0.0
|2019/08/26
|394.0
|11.0
|2.79%
|0.0
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