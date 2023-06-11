〈台股風向球〉拉回洗盤免驚 投信季底作帳拚站穩萬七

台股上周續漲 179.49 點，周線連 4 紅，更一度衝破 16900 點，為去年 4 月下旬以來首見，距離萬七大關僅一步之遙，法人指出，台股 AI、內需、觀光相關題材獲資金輪流推動，即便拉回洗盤，也會重啟新攻勢、看回不回，展望下周，美國 FOMC 會議 6 月 14 日登場，個股除權息和股東會大秀陸續到來，法人認為，只要有題材、股東會報喜，加上投信季底作帳，台股延續熱度無虞，本周有望站穩萬七。

上周在集中和店頭市場，外資合計買超 17.1 億元，投信買超達 106.7 億元，自營商賣超 29.5 億元，三大法人合計買超約 94 億元，隨著投信加碼、中小散戶也積極著墨，推升指數驚驚漲。

以金額來看，其中，外資上周買超台積電 (2330-TW)55.74 億元最多，其次為聯詠 (3034-TW)26.53 億元，大亞 (1609-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 均逾 15 億元，兆豐金 (2886-TW)13 億元，中信金 (2891-TW)、微星 (2377-TW) 和元太 (8069-TW) 均逾 10 億元。

不過，外資賣超南電 (8046-TW)19.63 億元，緯創 (3221-TW)18.89 億元，華新 (1605-TW)17.2 億元，日月光投控 (3711-TW)、美時 (1705-TW)、東哥遊艇 (8478-TW) 和光寶科 (2301-TW) 均逾 12 億元。

而投信即便面臨大盤已有短線過熱疑慮，仍是熱情不減，買超廣達 (2382-TW)6.17 億元，日月光投控近 6 億元，聯電 (2303-TW)3.73 億元，緯創、力旺 (3259-TW) 逾 2.5 億元。

台股交易員指出，台股上周仍有 16 檔個股漲幅超過 30%，另有近 20 檔漲幅逾 20%，顯示進場意願相當高，無須過度擔憂上檔壓力，個股題材仍相當有看頭，尤其正逢法人季底作帳時節，只要美股沒有大跌態勢，族群輪動仍可期。

永豐投顧則分析，上周指數一度逼近 17000 點，市場普遍認為整數關卡是大壓力，且過去一個月漲幅也大，惟高檔短暫震盪有洗盤再漲的味道，短線多方占優勢。

尤其大盤指數與季線乖離達到 5% 以上，與今年春節後開紅盤大漲後的情況相似，須留意中線應會進入盤整，觀察到台積電又進入盤整，半導體相關的股票已經出現停滯甚至拉回，料指數上空間不大，個股則有輪動空間。

而本周較受矚目的除權息個股有 6 月 13 日台塑化 (6505-TW)、14 日台化 (1326-TW)、緯穎 (6669-TW)， 15 日儒鴻 (1476-TW)、台積電、信驊 (5274-TW)、南電等。