〈台股風向球〉不排除五窮六絕遞延效應？反攻為守成短線趨勢

台股加權指數上周續跌 251.33 點，周線連 3 黑，萬七大關上方鍋蓋漸形成，台股交易員直指，隨著市場預期聯準會 7 月將再升息、且年底前恐難降息的情況下，短線外資賣超力道轉強，預料本周除了營收亮眼、個股填息行情外，轉呈現反攻為守的格局。

上周三大法人同步站在賣方，合計大賣 790 億元，不僅連 3 周賣超，也創去年 9 月來單周最大賣超，光是外資即提款 695 億元，台股交易員指出，台幣轉弱，台股技術面修正，不排除 7 月將出現五窮六絕的遞延效應。

觀察外資上周大賣的個股，以金額來看，除了賣超台積電 (2330-TW)76 億元，還有廣達 (2382-TW)、光寶科 (2301-TW) 均超過 40 億元，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 均逾 36 億元，聯詠 (3034-TW)、聯發科 (2454-TW) 和台塑 (1301-TW) 等均超過 20 億元。

台股交易員提醒，很顯然外資正在對 AI 題材加強獲利了結，接下來就看散戶螞蟻雄兵的接手力道，若未跟上，台股整理壓回的幅度恐擴大。

永豐投顧則指出，大盤日線和季線乖離過大，加權指數自去年 10 月以來，已出現 5 個跳空缺口，技術面強漲格局已出現過熱訊號，且頭肩底型態近滿足。

永豐投顧進一步說明，指數和季線乖離率高達 8.2%，儘管目前 AI 題材氣勢仍佳，也是長期趨勢，然據過去統計， 指數和季線乖離率超過 7.3% 時，乖離再繼續擴大的機會僅剩 5%，亦即後續將有極大機率向季線靠攏，修正的機會大。

另一方面，7 月中旬起進入台股財報周，市場一般預期產業龍頭股第二季獲利難見明顯好轉，與目前高股價有落差，再加上 7 月 26 日登場的 FOMC 會議極可能再升息 1 碼，美股動盪恐影響台股動能。