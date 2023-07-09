Oneweb大刀闊斧進軍北美市場 台廠搶低軌設備商機

歐洲低軌衛星大廠 OneWeb 宣布擴大全球服務範圍，將目前主力歐洲佈局跨足進軍美國西岸、東北部並與多家衛星業者合作，瓜分 SpaceX 為首的美國市場，OneWeb 正積極建置地面接收站，目標年底遍布全球，包含明泰 (3380-TW)、仲琦 (2419-TW)、耀登 (3138-TW) 等台廠低軌衛星供應鏈皆正面看待，可望受惠商機啖大單。

台廠積極卡位低軌衛星商機，明泰集團攜手鐳洋主攻歐系客戶，聚焦地面接受站設備，仲琦以家用衛星接收終端設備為主，耀登則為地面接收站供應天線等產品，台揚 (2314-TW)、建漢 (3062-TW) 也有佈局，各家積極磨刀，要搶衛星業者擴大服務範圍與地面接收站建置商機。

明泰集團表示，仲琦的衛星接收終端設備，今年上半年受全球經濟因素影響營收動能放緩，不過，隨著不確定因素陸續排除、各衛星業者發射顆數及覆蓋範圍持續增加，下半年營收可望重拾動能；而明泰地面接收設備目前在客戶端的驗證進度，預計明年可貢獻營收。

耀登則指出，低軌產品目前多為開發案 (NRE) 階段，但客戶皆以量產為目標，預計低軌衛星將率先發酵，2024 年地面接收站天線設備出貨逐步升溫。

OneWeb 宣布開始擴大服務範圍，其中歐洲新增奧地利、義大利、法國、葡萄牙，美國將進軍西岸華盛頓州到加州，東北地區的緬因州到維吉尼亞州，以及中西部地區；美國布局將可強化加拿大以及其他海域的網路連接，可望帶動家用終端設備需求。

OneWeb 為了搶進北美石油、天然氣業通訊市場，近期也開始與經銷商擴大合作，已與英國商用網通服務商 Momentum 合作供應法國衛星營運商 Eutelsat 衛星通訊設備，並與北美大型企業、政府衛星傳輸供應商 Connecta Satellite Solutions 簽約。

此舉意味 OneWeb 布局正式走出歐洲，搶進美國，改變過去 SpaceX 獨霸美國、OneWeb 主導歐洲的局面。OneWeb 表示，目標年底提供全球服務，目前正與合作廠商增加新地面接收站布局，預計今年底將完成全球地面接受站的建設，市場看好台廠將直接受惠。

OneWeb 目前網路覆蓋範圍涵蓋北緯 50 度線區域，透過合作廠商協力在北極地區提供消費、商用網路服務，隨著新區域拓展，將可開啟更多電信商、網路服務商合作機會，提高 OneWeb 低軌衛星方案的採用程度。

OneWeb 透過電信商、網路服務商合作，提供低軌衛星網路設備，終端應用包含教育、醫療保健、商業，可提高企業網路傳輸。

研調集邦預估，低軌衛星商機成長力道強勁，將帶動 2023 年全球衛星產業產值高達 3,083 億美元；摩根士丹利看好，全球太空經濟市場規模在 2040 年將超過 1 兆美元。