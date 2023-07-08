螞蟻集團啟動股票回購 估值較IPO遭撤前少了近70%

螞蟻集團周六 (8 日) 宣布以自有資金回購現有股東的部分股份，比率不超過總股本的 7.6%，藉此留住人才，向過去幾年因監管打壓而備受煎熬的投資人提供退出機會。

螞蟻集團聲明指出，本次回購計畫對應公司估值約為人民幣 5671 億元 (約合 785 億美元)，相較 2020 年底被中國當局取消上市計畫前，估值低了將近 70%，當時估值目標約為 2800 億美元。

螞蟻集團表示，回購的股票將用於員工的股權激勵計畫，藉此留住或吸引人才。

中國人民銀行周五 (7 日) 宣布，已完成大型平台的企業金融業務整改，並對螞蟻集團與旗下機構處以人民幣 71.23 億元的罰款，意味著對這家金融科技巨頭長達數年的監管整頓即將告一段落。

隨著當局解除監管限制，螞蟻集團可重新專注於推動業務成長，甚至為重啟首次公開發行 (IPO) 計畫鋪路。

目前螞蟻集團正在開發大型語言模型，盼能在人工智慧 (AI) 領域贏得技術優勢。該公司去年投入近 205 億人民幣於研發作業，較 2019 年翻倍。

除了螞蟻集團，根據人行聲明，騰訊也被處以人民幣 29.9 億美元罰款。

監管整頓有望告一段落的消息，為騰訊 (TCEHY-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 股價帶來提振。周五 (7 日) 美股收盤，騰訊上漲 4.1%，阿里巴巴漲約 8%。