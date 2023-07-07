研華Q2、上半年營收創同期高 Q3動能放緩營運有壓

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 56.73 億元，月減 2.6%、年減 11.8%；第二季營收 170.28 億元，季減 2.1%、年增 1.2%；上半年營收 329.44 億元，年增 4.49%，單季、上半年均創同期新高。

研華第二季及上半年則維持歷史同期新高水準，展望第三季，公司坦言，由於整體接單狀況明顯降溫，第三季營運將面臨較大的挑戰，營收動能將受部分區域需求不振影響。

研華 6 月營收以區域別來看，歐洲及日本市場表現最為突出，分別年增 18% 及 22%；北美、中國、台灣及新興市場則較去年同期雙位數年減。

事業群以應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 表現最佳，年增 19%，服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 個位數年增；其餘事業體則因市場需求趨緩，部分專案遞延出貨而普遍衰退。

上半年營收來看，區域仍以歐洲及日本市場表現最佳，年對年分別增長 13% 及 35%；北美亦為個位數穩定增長。但中國、台灣及新興市場因整體接單情況不如預期，營收表現疲弱，呈現雙位數年減。

事業群上半年表現，則以嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT）表現最為強勁，年增 13%；應用電腦事業群及產業雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group，ICVG) 亦呈個位數年增；工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及服務物聯網事業群則衰退。

研華強調，中長期將回歸基本核心競爭力，也啟動下階段企業轉型，對外持續強化全球布局，並以 Sector Driven 策略集結並對準高成長之市場機會；內部則啟動企業傳承及組織轉型，以內外並進方式在 AIoT 產業中取得先機，加速未來成長。