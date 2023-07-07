〈進出口統計〉台灣上半年出口年減幅比亞鄰國家深 財部說是這三大原因導致

根據財政部統計，今年上半年台灣出口值 2021.1 億美元、年減 18%，減幅比亞洲主要經濟體來得深，對此財政部解釋主要有三大原因，包括：疫情期間我出口累計增幅逾 4 成基期較高、出口貨類集中電子產品，以及出口市場集中在陸港。

根據財政部公布資料，我今年前 6 月出口值年減 18%，減幅高於韓國 12.3%、香港 (前 5 月) 年減 12.7%、新加坡 (前 5 月) 年減 12.7%、新加坡 (前 5 月) 年減 8.9%，台灣出口衰退幅度在主要國家中跌幅較深。

對此，財政部統計處處長蔡美娜說明，台灣前 6 月出口跌幅較其他國家深，主要有三大原因，首先是，2020 年到 2022 年三年間疫情帶動遠距及數位轉型浪潮，加上高效能運算及車用電子等推升新興科技應用商機，都跟半導體產業製程優勢相得益彰，使得出口快速成長。

蔡美娜指出，台灣累計近 3 年來出口增幅 45.6%，增幅遠高於日本同期間約 6.5%、香港增幅 14%、南韓增幅 26.1%、新加坡增幅 31.9%，也較中國 43.7% 增幅略高。

第二、台灣出口結構主要集中在電子零組件、資通與視聽產品，比重比韓國、新加坡來的高，加上今年以來隨著晶片短缺情況緩解，且日本、韓國汽車出口高速成長也緩和其出口跌勢。

第三、台灣出口市場也高度集中在單一市場，我上半年對陸港出口比重高達 35.5%，比起日、韓、星國對陸港出口占比約 22% 到 23% 較高，而中國表現欠佳，台灣對陸港占比又高，因此台灣受到中國衝擊相對較重。