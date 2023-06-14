研華工業物聯跨境電商平台正式上線 2025年估貢獻近百億元營收

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，全新工業物聯跨境電商平台 IoTMart 國際站正式啟動，首波產品將聚焦於以 ESG 理念為出發的電動車充電站解決方案。研華預估，IoTMart 到 2025 年的營收貢獻可達 3 億美金、近新台幣百億元，未來營收比重可望超過 10%。

研華表示，IoTMart 國際站不僅解除採購最低數量要求、隨時備有庫存並快速交貨的最基本需求，平台上的跨境快捷（IoTMart Xpress），更能加速拓展海外業務和技術轉移，使概念驗證（POC）快速且無縫實踐，同時省去中間可能產生的庫存壓力、金流和物流等繁瑣作業和費用。

IoTMart 國際站除了服務現有的全球新興市場夥伴客戶外，平台還將陸續在日本、韓國、台灣、中國、美國和歐洲等地進行地區性的貨幣、語言和上架產品等定制化，以最適性之服務來滿足各類客戶之需求，以達到長尾效應，並進一步增加營收。

研華表示，IoTMart 國際站接受全球訂單，提供快速接單、發貨和到貨服務，客戶可以透過自助操作和訂單追蹤功能進行全程透明的交易。平台上提供研華最熱銷的前 500 款工業物聯網產品，藉由 AI 預測提供個人化的產品推薦，提升客戶體驗。

此外，IoTMart 國際站還引進智慧倉儲機器人，實現倉庫操作的自動化，提高揀貨和上架的效率，進一步加快訂單處理速度，實踐當天發貨直達全球 192 個國家，並提供全天候客服。

研華也將招募新興市場的合作夥伴，啟動 IoTMart Franchise 電商開站計劃，以加速其進駐裝潢完備的電商店面，節省建置的時間成本。IoTMart 國際站開站後將積極招募會員。

根據 Research and Markets 預測，直至 2027 年，全球 B2B 電商的總商品交易總額（Gross Merchandise Volume，GMV）預計將達 21 兆美元，年複合成長率約為 7%。Gartner 更預測， 2025 年全球有近八成的 B2B 交易將發生在網路上。