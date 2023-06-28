研華加入RE100 宣示2040年全面使用再生電力

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (28) 日宣布，正式成為 RE100 會員，承諾 2030 年於台灣、昆山據點使用再生能源達 50%、2040 年全球營運據點使用 100% 綠電。

研華表示，為加速全球能源的零碳轉型，繼 2021 年通過並承諾科學基礎減碳目標 (SBT) 後，也於今年企業永續發展委員會通過 2050 年達成淨零碳排之目標。將應對氣候變遷與能源管理納入企業永續經營之重大議題。

為能在 2040 年達成 100% 再生能源的使用目標，除節能技改及日常節能管理與能效提升方案外，研華也致力發展 iEMS 智慧能源管理系統 (Intelligent Energy Management System，iEMS)，從管理與運維進行節能管理。

研華也陸續在各據點佈建再生能源的使用，包含於 2022 年在研華英國 Newcastle 辦公室裝設太陽能光電板、在全球各辦公室安裝 iEMS 系統，以及興建中的美國新總部設置太陽能發電，並預估發電 912,000 kWh / 年。

此外，研華在 2021 年啟動投資的 10MW 太陽能發電廠，也將於 2024 年開始轉供電給全台營運據點；研華昆山製造中心 2023 年起，也將以綠電採購方案逐步達成 RE100 目標。

研華表示，將持續以科技、智能與永續賦能未來，共榮淨零願景，擴大投資再生能源、節能產品研發、智能永續解決方案，並結合能源管理核心本業推動永續發展。