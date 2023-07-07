下半年勝過80%投資人績效的關鍵在..?

近期因為 AI 股拉回震盪的關係，台股也呈現震盪修正走勢，主要還是美國對中國 AI 相關技術擴大制裁有關，但你會覺得很奇怪這些制裁不是去年前年就發生過了，為何近期又因為美中制裁事件導致股市劇烈震盪，鴻光投顧徐紹軒分析師認為「事件本身沒有什麼不同，不同的還是人心」，給大家一個觀念，既然 AI 是顛覆人類科技的一大進步，這種大趨勢題材就要好好把握黃金前三年，很多人埋怨 AI 股一去不回頭，看到股價一路上漲都不敢上車，可現在有利空把股價打下來後，卻又不敢上車心想 AI 是否玩完了、題材是否要結束了，我想這就是人性。我認為一檔飆股你想從底部抱到翻倍沒有絕對的信仰、沒有足夠的了解產業發展很難抱到魚尾，很多飆股都是曾經擁有但漲上去你通通都沒有，對吧! 所以我認為了解產業這塊是大家必須學習的課題。

回到台股方面，雖然這波下跌了將近 600 點，但心態擺正你會越跌越興奮，因為你知道今年下半年就是復甦年，倘若台股一路不回頭的漲到萬八，那在先前萬五不敢上車的投資朋友只能望洋興嘆錯過幾千點的行情，但現在台股拉回給你上車的機會，這種得來不易的機會你還不流口水嗎? 至於要如何得知下半年景氣開始反轉、半導體開始復甦? 我想從 Q2 財報開出的成績單就可以從中發掘庫存去化結束時間、客戶拉貨力道有無增溫.. 等重要資訊。

現在最重要的是如何把握下半年的行情，可以趁台股這波下殺資金開始輪動找出下一波的題材股，就我的觀察資金開始輪動到「車用相關概念股」，所以下半年車用股有機會再輝煌一波，那這時候就應該趁下跌好好研究哪些車用股後勢的爆發力強，目前我有關注一檔【車用黑馬飆股】，我認為他將複製華星光 (4979-TW) 的走勢，同時擁有 AI 散熱、比亞迪供應鏈、AI 機器人三大題材，今明兩年的獲利皆呈現大幅成長，其餘詳細個股解析歡迎到我的頻道觀看，裡面有更詳細的飆股資訊等著你來挖掘!

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