〈泓格展望〉醫療TPU在手客戶破百家 Q4訂單升溫明後年向上

工業電腦廠泓格 (3577-TW) 積極布局醫療級 TPU(聚胺脂)，目前客戶數量破百家，預計第四季起訂單升溫，明年進一步向上，後年將迎顯著爆發，公司目標成為第二大醫療 TPU 供應商。

據了解，目前全球最大的醫療 TPU 供應商為路博潤 (Lubrizol)，市佔率約 85-90%，但目前路博潤供給吃緊，交期長達 12-18 個月，許多醫療品牌、通路商也找上泓格，尋求替代供應方案。

泓格說明，目前全球醫療 TPU 年需求約 3 萬噸，其中，值入性醫用 TPU 約 1 萬 T、接觸 / 非植入性的約 2 萬噸，泓格二廠規劃年產能 2000 噸，滿載可供給 5-10% 的醫療 TPU 市場需求，長期可望成為全球第二大醫療 TPU 供應商。

且因醫用原料與一般工業料不同，需要較多相容性認證，原料實際年用量一種產品前期較少、客製化程度高，加上打樣到上市放量需 3-5 年，投資報酬時間長，讓許多大廠望之卻步。

因此，在大廠交期較長、全球缺料的情況下，泓格也迎來轉單，在手客戶破百家，涵蓋歐美、日本、印度等國的醫材大廠，公司表示，目前訂單雖然以小批量居多，但接單狀況優於預期，預計第四季國外客戶下單開始發酵，明年進一步向上，2025 年將顯著爆發。

泓格進一步指出，醫療 TPU 單價較高，每噸均價至少 150-200 萬元起跳，若二廠滿載的情況下，年產值可達 30-40 億元，後續則視需求，年產能可再提升至 3000-4000 噸。

泓格 2018 年與工研院簽約，取得 TPU 技術轉移授權，並成立生醫事業部，進軍醫用級 TPU 市場，成為台灣首家生產醫用級 TPU 材料的公司，也是亞洲第一家。