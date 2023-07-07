〈貴金屬盤後〉美民間就業+服務業景氣告捷 黃金收在3月以來低點

黃金期貨周四 (6 日) 收在 3 月以來低點，非農就業報告公布前，數據顯示美國民間就業意外強勁，服務業景氣也優於預期，掀起投資人對聯準會 (Fed) 升息的焦慮，美債殖利率竄升，貴金屬則受到打壓。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 11.70 美元或 0.6%，報每盎司 1915.40 美元，是 3 月 14 日以來最低收盤價。

黃金在月初就因為美國經濟數據而動盪。ADP 周四公布，6 月民間就業新增 49.7 萬人，創去年 7 月以來最大增幅，比市場預期 22 萬人翻倍。

此外，ISM 公布 6 月非製造業指數從前月的 50.3 勁揚至 53.9，遠勝分析師預估的 51.3。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，這兩份數據都強化 Fed 官員近期釋出的鷹派立場，周五的非農就業報告發布後，可能測試黃金能否守住 1900 美元關卡。

根據周三公布的 6 月會議紀錄，Fed 決策官員一致同意維持利率不變，但大多數人支持今年稍晚進一步緊縮貨幣政策。

受亮麗的經濟數據影響，美債殖利率攀升，10 年期美債殖利率從 3.94% 躍升至 4.05%，為逾四個月高點，2 年期美債殖利率更觸及 2007 年 6 月以來新高。不過美元走軟，ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.2% 至 103.18。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「黃金的疲弱，反映 Fed 在 7 月升息機率升高的市場預期。我們看到持續請領失業金人數下滑，ADP 民間就業人數優於預期，因此，殖利率上揚，進而為黃金行情帶來壓力。」

當利率攀升，代表持有黃金的機會成本增加，不利於價格。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 的發言也強化升息預期，認為經濟依然強勁，需要更多升息。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，火熱的 ADP 和 ISM 報告，讓 Fed 可能必須在 7 月會議過後進一步升息。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 7 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 92%。

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