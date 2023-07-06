【量大強漲股整理】台股進入下半年，AI股攻勢再起，該鎖定哪兩大焦點股?

Fed 的 6 月會議記錄公布，昨日美股指數盡墨，美股道瓊指數下跌 129.83 點，那斯達克指數下跌 25.12 點，費城半導體指數下跌 81.30 點，市場不確定性升高，會議紀要顯示，儘管部分官員傾向持續升息，多數官員支持按兵不動，但決策者總體認為，今年適合進一步升息，但速度可能會較先前放缓。加上美元小漲，亞幣再度翻貶。台股在台積電領跌下，下跌 294.26 點，終場收在 16762.17 點，成交量 3466.68 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 387.24 億元；投信買超 2.69 億元；自營商賣超 73.4 億元，三大法人合計賣超 458.03 億億元。

台股就籌碼面觀察，外資單 6 月淨匯入 35.594 億美元，統計今年以來為止，共計 243.43 億美元，超越 2021 年全年淨匯入 210.51 億美元。並且資金投入上市股票共 3,438.93 億元，說明外資看好台股的事實不變，在通膨緩步降溫下，讓外資再度回頭擁抱台股，找尋高殖利率及政策偏多的個股，隨著時序進入下半年，2024 年總統大選倒數計時，每次總統大選選前行情的主流類股不盡相同，2008 年為例，由於當時總統選戰主打陸客觀光開放政策，因此帶動選前半年觀光股與百貨股分別大漲 65% 與 26%， 2016 年時在野黨提出「生技產業聚落」政見，支撐生技股選前大漲 20%，而 2023 年下半年可聚焦能源政策，軍工、航太、碳權以及電動車著手；台股選前將維持多頭格局， 選前整理後再蓄勢待發。

2023 年進入下半年，進入總統大選前半年，選舉行情數計時，政策偏多股 + AI 相關股，這兩大族群，絕對是下半年可以聚焦的重點，投資人不妨可以留意這兩大重點，作為投資的標的。

在 AI 伺服器及網通概念股，相對抗跌，NVidia 釋出第 2 季展望極度樂觀，將會牽動未來的行情，目前將是選股重於選市。

七月份未來關注哪兩件大事，又該留意誰?

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