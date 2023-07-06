鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.62元，預估目標價為79.2元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.68元下修至3.62元，其中最高估值4.1元，最低估值3.48元，預估目標價為79.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.1
|4.36
|4.34
|最低值
|3.48
|3.88
|4.12
|平均值
|3.69
|4.02
|4.24
|中位數
|3.62
|3.92
|4.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|611,210,000
|585,187,750
|617,020,940
|最低值
|540,901,000
|559,946,000
|580,373,000
|平均值
|561,719,920
|572,004,880
|603,878,180
|中位數
|554,393,170
|571,442,890
|614,240,600
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.02
|3.5
|3.79
|3.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
|447,977,703
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。