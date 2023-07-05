鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至2.36元，預估目標價為110元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.36元，其中最高估值3.13元，最低估值1.56元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.13
|4.83
|5.68
|最低值
|1.56
|3.21
|4.03
|平均值
|2.25
|3.94
|4.89
|中位數
|2.36
|3.92
|4.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,729,000
|3,959,000
|4,393,000
|最低值
|2,290,000
|3,055,000
|3,396,880
|平均值
|2,498,800
|3,361,820
|3,912,440
|中位數
|2,504,410
|3,277,000
|3,929,950
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.95
|4.62
|2.79
|2.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,603,629
|3,608,521
|2,530,909
|2,062,120
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。