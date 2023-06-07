電線電纜族群不同調 外資再加碼大亞2.8萬張 減碼華新逾萬張

台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 領軍下，指數勁揚 160.82 點，站上 16900 點關卡，收全場最高 16922.48 點，其中，外資大買台股 125.66 億元，再加碼大亞 (1609-TW)2.8 萬張，以及台積電、多檔金融股；反手減碼同為電線電纜的華新 (1605-TW) 逾萬張。

三大法人今日同步站在多方，外資買超 125.66 億元、投信買超 8.84 億元、自營商則回頭買超 23.07 億元，三大法人合計買超 157.58 億元。期貨方面，外資加碼多單 849 口，多單未平倉口數來到 2.4 萬口。

觀察外資今日操作，外資今日持續敲進大亞 2.8 萬張，其餘多為金融股，包括兆豐金約 1 萬張、中信金 7118 張、彰銀 6625 張、元大金 6454 張；另外台積電、漢翔、仁寶、英業達、台達電等個股也加持股。

外資也買超多檔 ETF，包括復華富時不動產、國泰台灣 5G+、國泰智能電動車、元大台灣 50、富邦越南等。

外資賣超方面，調節華新最多，共 1.3 萬張，其次為廣達 1.3 萬張，新光金、廣運各逾萬張，康舒、旺宏、群創、飛宏、長榮、日月光、光寶科等都遭減碼。

投信買超前 10 名分別為日月光投控、開發金、廣達、彩晶、中鋼、光寶科、台積電、國泰金、雲品、南茂；賣超前 10 名則有欣興、茂迪、中華、乙盛 - KY、中裕、南電、富邦金、高技、南亞科、承業醫。