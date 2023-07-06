【市場觀察】魚尾特別大？上半年行情回顧，漲兩倍股總整理

近半年魚尾都特別大？

上半年台股的行情非常亮眼，盤點上半年漲幅排行榜可以發現：觀光、散熱、軍工、AI 伺服器、光通訊、生技、資安概念股都有。

仔細看會發現沉寂較久或市場之前沒特別關注的包含了：軍工、伺服器、光通訊、資安、觀光、重電、充電樁、文創。

這種大行情來的時候，投資人容易覺得估值過高，並以過往的角度來看覺得漲幅過大，或是用股利的角度來看覺得已經領了 N 年股利。

以前也曾出現過這種百花齊放的場面，像是被動元件、矽晶圓、電動車、特用化學、防疫股、航運、鋼鐵、記憶體、晶圓代工、IC 設計等。

說到這邊你是不是覺得怪怪的？其實幾乎每一到兩年都會有超級大魚尾的行情，只是大部分發生在不同的類股跟細產業。

那為什麼這時候我們會沒抓到呢？因為我們的目光都還停留在前一波的主流熱門股，操作也集中在上面。

但回過頭來看會發現：當初行情大好的時候，的確是三年不開張，開張吃三年。當行情休息的時候我們在裡面洗碗，不只付出了時間成本，通常價差上也不容易討到便宜。

但是多數的細產業和族群性發動時，從新聞上都難梳理出利多的實質貢獻有多大，多半也沒有研究報告，量能也還沒到成交值排行榜，那要怎麼去抓住這樣的行情呢？

期待每個人都成為各產業的專家真的不切實際，但股市的高手們其實也多半無法精熟各產業，他們通常抓住大行情靠的關鍵只有一個。

那個關鍵就是：追高。

沒錯，你沒看錯，答案就是追高！

當一檔股票打開技術分析，看到今天股價創了一年新高的時候，多數人會覺得：我才不要去幫別人抬轎！

但大戶看到的是：這檔股票敢在這個時間點創一年新高，代表他是盤面強勢的股票，資金才會往這邊進駐，就順勢而為吧，進場建立基本部位，有賺到波段再加碼，沒賺到波段賠錢也不會很痛。

因為創新高代表上檔短期沒有壓力，沒有人急著要賣，只有套牢很久的人會急著想賣，但這些賣壓通常也會被有順勢觀念的大戶買盤接手。

因此，為何很多大戶手上能有不只一檔賺 50%~100% 甚至更多的股票？答案就是因為他順勢而為，會漲兩倍的標的，一定會經歷漲 3 成、創高等階段，當我們想賣的時候，有資金的人其實站在買方。

說了這麼多，讓我們一起來回顧上半年的兩倍股吧！

三、上半年漲兩倍股整理

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