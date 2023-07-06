後自住時代來臨 品牌建商回防市中心推案

《平均地權條例》上路，房市已全面回歸自住客需求，品牌建商積極應對「後自住時代」，紛紛佈局成熟市中心區域推案，以台中市為例，就屬北區推案最熱絡，包括亞昕集團、長安建設、磐鈺營建機構等一致看好區域發展，為自住客打造特色產品。

好住才是王道 置產族還是最愛市中心

數據顯示，台中市北區自去年 9 月起，連 5 個月交易買賣量遞增，5 年內新屋價格年漲幅 8％、預售屋價格年增 13%，種種房市亮眼表現，象徵北區地段特殊，坐擁綠地園道、便捷生活機能、明星學區等，不只北區居民離不開，也因地段優勢，強吸自住客移居北區。

仔細探究北區房市，因精華區土地整合不易，已多年沒有重量級指標新案推出，以自住客指名度最高的科博館特區為例，周遭多為中大坪數、高總價個案，儘管屋齡較高，在中古屋市場買賣仍舊炙手可熱，詢問者眾、釋出者少，交易價格屢創新高，顯示地段相當保值抗跌。

品牌建商回歸市中心推案，亞昕集團位於公益路上「亞昕丰學館」已啟用，會館內與藝術家合作，展演藝文美學外，也在此與客戶深度溝通建築理念。(圖: 業者提供)

亞昕 30 科博特區「買得起的奢華」

科博館沿草悟道與美術館連成一線，勤美誠品、金典酒店、金典綠園道、勤美洲際酒店等相繼進駐活絡區域發展，時尚、藝文氣息濃厚，草悟道周遭豪宅戶戶動輒 4 千萬起跳，多為大坪數產品，質感購屋族不易入手，為此，亞昕集團思考，如何讓自住客以親民價格入住質感區域、入手品牌建商的房子，遂以「買得起的奢華」打造亞昕科博館新案。

亞昕科博新案「亞昕丰山」位於忠明路、華富街口角地，基地面積達 960 坪，在北區核心實屬難得，也因地段珍稀，亞昕集團特別在公益路上打造「亞昕丰學館」，與客戶深度溝通新案理念，並以城市美學策展概念切入，接待會館展出國內外知名藝術家康木祥、魏立剛等人的作品，除呼應科博館、草悟道的藝文氣息，二來也延續亞昕的日系精工美學實力，將藝術融入日常風景，預告亞昕集團深耕台中市中心的用心。

維昕國際建築董事長張維珍（右）、亞昕丰山建築師許榮江特別邀請到台灣原生藝術家康木祥，於亞昕丰學館展出作品「迴生」。(圖: shutterstock)

邁向永續建築 品牌 DNA 再進化

維昕國際建築董事長張維珍表示，2023 適逢集團 30 週年，在台中房市的耕耘也繳出亮眼成績單，定錨 14 期、屢創銷售佳績後，從重劃區跨足精華區段，不變的是服務剛性自住客、換屋客群的決心，並拿出品牌最擅長的超高層住宅規劃，以北區首座超高層宜居建築打造亞昕科博館新案。

亞昕丰山規劃 25～40 坪 2-3 房，雙塔式超高樓層、景觀泳池、日本職人田中純夫擔任首席工程顧問等亞昕「標配」不變外，更匯聚頂尖結構技師團隊，搭配 SD 550W 高強度鋼筋、高磅數混凝土，建築規劃更取得耐震標章、銀級智慧建築與銀級綠建築三重認證，接軌國際 ESG 潮流，打造真正友善環境、安全無虞的永續地標。

維昕國際建築總經理楊濬輔提到，新案將是台中市時隔 8 年、第 5 座取得耐震標章的住宅，目前台中市僅有的 4 棟耐震標章的住宅，都是鄰近綠地、核心區段的豪宅產品，亞昕科博館新案是唯一小坪數規劃，產品價值不言可喻。