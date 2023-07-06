〈台股盤前〉升息未完待續美股盡墨 指數陷萬七保衛戰

台股昨 (5) 日開高走低，在中小型股逆勢撐盤下，險守月線。而美國聯準會 (Fed) 釋出「升息未完待續」，美股四大指數下挫收黑，台股恐面臨萬七關卡保衛戰。

台股 5 日震盪拉回，加上外資持續提款，終場下跌 84.34 點，收 17056.43 點，驚險守住月線 17051.11 點關卡，三大法人現貨齊站賣方，大舉調節 180.09 億元，其中外資更提款 130.69 億元。

美股方面，美國聯準會 (Fed) 公布最新會議紀要，幾乎所有官員同意當月利率按兵不動，也暗示未來可能繼續升息，四大指數盡墨。道瓊下挫 129.83 點、費半跌幅超過 2%、那指跌 25.12 點、標普小跌作收。

市場消息部分，蘋概雙雄鴻海、大立光 6 月營收兩樣情，鴻海 6 月營收 4227.75 億元，月減 6.2%、年減 19.65%；第二季營收 1.3 兆元，季減 10.9%、年減 13.75%；上半年營收 2.76 兆元，年減 5.25%。

大立光 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，年減 20.54%，由於 7 月起進入手機年度旗艦機光學元件拉貨旺季，法人預估營收動能將轉強。

研調機構集邦科技 TrendForce 發布 7 月上旬面板報價，電視面板、監視器面板價格持續走揚，主流 55 吋電視面板均價今年來累計大漲近四成，登上一年半來新高價。