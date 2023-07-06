〈台股盤前要聞〉蘋概雙雄6月營收兩樣情、外資上半年淨匯入243億美元 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。蘋概雙雄鴻海、大立光 6 月營收兩樣情，鴻海月減 6%，大立光月增 2.6%，第三季隨著拉貨旺季來臨，營運可望同步回溫；外資回頭，根據金管會公布資料，外資 6 月淨匯入 35.594 億美元，連續 2 個月淨匯入，上半年淨匯入 243.43 億美元，寫下 13 年來同期新高。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

蘋概雙雄鴻海、大立光 6 月營收兩樣情 Q3 旺季到營運回溫

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 6 月營收 4227.75 億元，月減 6.2%、年減 19.65%；第二季營收 1.3 兆元，季減 10.9%、年減 13.75%；上半年營收 2.76 兆元，年減 5.25%。閱讀全文...

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，年減 20.54%，由於 7 月起進入手機年度旗艦機光學元件拉貨旺季，法人預估營收動能將轉強；同時，大立光將在 7 月 13 日召開法說會，公佈第二季財報，並釋出下半年展望。閱讀全文...

外資回頭上半年淨匯入 243 億美元 超越 2021 年規模

外資回頭，根據金管會公布資料，外資 6 月淨匯入 35.594 億美元，連續 2 個月淨匯入，統計今 (2023) 年上半年，外資共淨匯入 243.43 億美元，超越 2021 年匯入規模，寫下 13 年來同期新高紀錄。閱讀全文...

富邦金 7/20 除息 8/18 發放逾 221 億元現金股利

富邦金 (2881-TW) 昨 (5) 日公告，7 月 20 日為除息交易日、8 月 18 日發放現金股息，包括普通股、甲種、乙種、丙種特別股合計將發出超過 221 億元的現金股息。閱讀全文...

德微擬斥資 8 億元內併購達爾基隆 6 吋廠 拿下轉型 IDM 關鍵門票

二極體廠德微 (3675-TW) 昨 (5) 日召開重訊指出，董事會決議通過以現金不高於 8 億元，併購母公司盧森堡商達爾 (DIOD-US) 基隆分公司 6 吋晶圓製造業務、受讓其相關資產及承文其相關負債案。閱讀全文...

德微董事長張恩傑表示，此次併購達爾 6 吋廠後，將取得客製化產品的技術，正式拿下 IDM 門票，達爾集團全球營運長虞凱行也指出，德微在中國銷售較有優勢。閱讀全文...

力積電擬攜手 SBI 在日建 12 吋廠 搶攻 AI 邊緣運算商機

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 昨 (5) 日與日本金融集團 SBI 控股株式会社 (SBI) 達成協議，擬合作在日本境內籌設 12 吋晶圓代工廠，將採 22/28 奈米以上製程及晶圓堆疊 (Wafer on Wafer) 技術，搶攻 AI 邊緣運算商機。閱讀全文...

大宇資進軍印度市場傳捷報 AI 技術加速恐怖遊戲新作《咒》開發

大宇資 (6111-TW) 遠赴印度成立子公司星點 (Starlight Gaming) 發行首款手遊大作《RAIDER SIX》已在印度時間 4 日中午 12 點正式對外開放，上市首日下載次數超過百萬。閱讀全文...

另外，大宇資去年下半年也開始在遊戲開發中導入 AI，加速開發效率，公司昨 (5) 日表示，過往單機遊戲開發多需要 3 年，而恐怖遊戲新作《咒》導入 AI 後，將開發時間大幅縮短至一年半，預計明年鬼月可望亮相。閱讀全文...

囤房稅將改全國歸戶 最高稅率擬提高至 4.8%

行政院院會今 (6) 日將通過財政部的「房屋差別稅率 2.0」方案，據悉將從原本的以縣市為歸戶改為全國歸戶制，最高稅率也將從現行的 3.6% 提高至 4.8%，預計明 (2024) 年實施，2025 年開始課稅。閱讀全文...