〈台股盤中〉台積電領跌 重挫百點失守萬七

美國聯準會 (Fed) 最新會議紀要，暗示未來可能繼續升息，美股四大指數盡墨，台股今 (6) 日在台積電領跌下，電、金、傳權值股疲軟，指數開低下跌逾百點，跌破萬七關卡，失守月線，估量 3300 億元。

櫃買指數持續走強，最高至 227.48 點，上漲 0.5%，其中通信網路表現最強勢，勁揚 1.7%，其次為電子通路，上漲約 1%；觀光餐旅、鋼鐵最弱勢，跌幅逾 1%。

電子三雄持續熄火，台積電 (2330-TW) 重挫 10 元，下跌 1.7%，跌破月線；鴻海 (2317-TW) 開低震盪，跌幅超過 2%；聯發科 (2454-TW) 盤中一度翻紅，但仍不敵賣壓，在盤下震盪；台達電、日月光、研華等也表現疲軟。

不過，緯創 (3231-TW) 今日逆勢強漲，拉出逾半根停板，最高站上 109.5 元，股價超車鴻海，帶動 AI 伺服器概念股抗跌，華星光也強漲逾 6%，光寶科、台光電、智原、宏碁、英業達等均站穩盤上。

大立光 (3008-TW) 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，儘管仍年減 20.54%，不過看好 7 月起進入手機年度旗艦機光學元件拉貨旺季，營收有望轉強，帶動股價走高，大漲逾 4%；光學鏡頭族群紅通通，伯特光、玉晶光上漲逾 3%，亞光、聯一光、今國光、新鉅科、中揚光等表現不俗。

網通廠仲琦 (2419-TW) 今日除息 1.5 元，參考價 35.5 元，早盤衝上 38.35 元，順利完成填息，盤中也有約 5% 漲幅；網通族群活蹦亂跳，台聯電亮燈漲停，正基、韋僑、璟德、中磊、正文、榮群都逆勢站穩盤上。