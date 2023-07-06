看跌蘋果供應商Lumentum 巴克萊再度降評：高股價是蹭AI來的

美國光學元件巨擘、蘋果供應商 Lumentum Holdings (LITE-US) 周三 (5 日) 遭巴克萊將評級自「等權重」下調至「減持」，股價挫近 5%。

然而，分析師 Tom O"Malley 將 Lumentum 目標價從 40 美元上調至 42 美元，並將 2024 年每股收益預期 (EPS) 自 3.38 美元上調至 3.49 美元。

儘管如此，O"Malley 上調後的目標價仍遠低於 Lumentum 現行股價，令 Lumentum 周三下跌 4.84%，收每股 54.62 美元，但今年迄今，該股仍有近 5% 漲幅。

O"Malley 寫道，Lumentum 股票的估值「沒道理」，在 5 月 10 日該公司公布第三季財報後，他就將其股票評級自「加碼」降至「等權重」，主張該公司至 2024 日曆年底都未見催化劑，且「通訊公司的估值太高了，現在該股是搭上了人工智慧 (AI) 的漲潮，但其實基本面沒有實質改變。」

O"Malley 指出，以 2024 年 EPS 計算，Lumentum 現行股價的本益比為 18.3，遠高於該股 2025 年 EPS 計算的 5 年平均本益比 12.2，因此「該股之所以處於歷史上高價，是市場對 AI 寄予厚望所致，但我們這力道有限。」

Lumentum 沒有立即回應《巴隆周刊》的置評請求。